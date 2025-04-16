Numan Kurtulmuş: Sırrı Süreyya Önder'in durumu ciddiyetini koruyor - Son Dakika
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Politika

Numan Kurtulmuş: Sırrı Süreyya Önder'in durumu ciddiyetini koruyor

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Kalp rahatsızlığı geçiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneye giden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Önder'in sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Kurtulmuş, "Durumu ciddiyetini koruyor. Önder için doktorlar elinden geleni yapıyor" dedi.

16.04.2025 17:19  Güncelleme: 17:39
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kalp rahatsızlığı geçiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret etmek için tedavi gördüğü hastaneye geldi.

KURTULMUŞ: DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Ziyaretin ardından hastane önünde bekleyen basın mensuplarına Önder'in sağlık durumuna ilişkin bilgi veren TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Durumu ciddiyetini koruyor. Bazı ümit verici gelişmeler de bulunuyor. Herkesin gösterdiği iyi niyetli temennileri biz de gördük. İyi bir siyasetçi, vatanını seven bir insandı. Ümit ediyoruz en kısa sürede sağlıklı bir şekilde aramıza dönecektir. Bütün milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelişmeleri açıklamak bana düşmez. Ameliyatlar son derece başarılı şekilde yapıldı." dedi.

Yoğun bakımdaki Sırrı Süreyya Önder'in son durumu

ÇELİK: BİR ARAYA GELDİĞİMİZDE BU RAHATSIZLIĞINDAN BAHSEDERDİ

Kurtulmuş'un ardından konuşan Çelik ise şu ifadeleri kullandı: "Önder'e en yetkin doktorlar müdahale etti. Çok uzun bir ameliyat sürecinin sonunda şu anda yoğun bakımda. Hem değerli ailesine, hem vatandaşlarımıza, hem TBMM'ye geçmiş olsun diyoruz. Zaman zaman bir araya geldiğimizde bu rahatsızlığından bahsederdi. Her seferinde 'İyi günlere ulaşalım', 'Terörsüz Türkiye hedefine ulaşalım' derdi. Temennimiz bu zorlu süreci atlatması. İnşallah bu süreçleri de atlatmasını sağlar.

Yoğun bakımdaki Sırrı Süreyya Önder'in son durumu

"CUMHURBAŞKANIMIZ YAKINDAN TAKİP EDİYOR"

Bize düşen dua etmek. İnşallah Sırrı Süreyya beyi aramızda görmeyi diliyoruz. Süreci aynı titizlikle ve hedefine ulaştırmaya gayret edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız yakından takip ediyor. Dün gece de yakından bilgi aldı. Sayın Cumhurbaşkanımız kendilerini yakından tanırlar. Cumhurbaşkanımızın hem aileye hem sevdiklerine geçmiş olsun dileklerini bir kez daha iletiyoruz."

Numan Kurtulmuş: Sırrı Süreyya Önder\'in durumu ciddiyetini koruyor
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Son Dakika Politika Numan Kurtulmuş: Sırrı Süreyya Önder'in durumu ciddiyetini koruyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Aa:
    sırrı Süreyya Ülkemizin bir değeridir.evet fikirler uyuşmuyor olabilir ama buda bir zenginliktir.Allah bile herkesi farklı yaratmış.Rabbim şifa versin 119 41 Yanıtla
  • wkvm8fqy6b:
    yazık gerçekten ziyaret ediyorlar utanmadan bide 27 85 Yanıtla
    7zxs4mm228:
    Onlar insan ve insani duygulara sahip. Herkes senin gibi olmak durumunda değil. 1 1
    Engin Engo:
    beraber halay çektiğiniz günleri unuttun heralde =)=) şimdide apo ile mecliste buluşacaksın. 0 1
    Kenan Dayan:
    şaka yapiosunnda !! 1 0
  • Osman A:
    Geçmiş olsun.Üzüldüm bu adama.Allah şifasını versin. 64 16 Yanıtla
  • Selahaddin Eyyubi:
    Allah şifa versin. Devlet büyüklerimize de uzun ömürler versin inşaallah. 39 19 Yanıtla
    768107:
    niyeki biri gider digeri gelir 0 1
  • ispir225:
    Allah sağlık sıhhat versin inşallah 35 12 Yanıtla
  • Gamze&eda2004:
    o kurtaramaz sıkıntılı bir hastalık illet bişey geçmiş olsun 21 21 Yanıtla
  • ispir225:
    Sırrı Süreyya Önder Türkmen dir değerli bir insan bazı yanlışları olsada sonuçta oda bir insan hata yapa bilir yüce rabbim sağlık sihat versin inşallah bir an önce sağlığına kavuşur 32 10 Yanıtla
  • Ahmet Çak:
    Her kul kendi amelinin sorumlusudur herkes kendi günahıyla sevabıyla tartılacaktır rabbim şafi adıyla şifa versin 17 5 Yanıtla
  • Celal Şahin:
    Sırrı süreyya bir siyasetçi olarak muhalefet bir siyasetçidir bunlar ve bunun gibiler olmasa ülke yönetecek siyasetçi olmaz o yüzden fikirler ayrıda olsa allah şifa versin 3 2 Yanıtla
  • Cengiz Başal:
    vahh vahh önesine bakıldığında adam yerine koymadığınız adamın durumunu düşünür oldunuz öncesii…noldukineee babalarrrr o kadar şehit kanıı boşaymışşşşşş 2 2 Yanıtla
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