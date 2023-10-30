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Kurultay öncesi Kılıçdaroğlu'ndan heyecanlandıran sözler: Benden beklenen değişimi yapacağım - Son Dakika

Kurultay öncesi Kılıçdaroğlu'ndan heyecanlandıran sözler: Benden beklenen değişimi yapacağım

Son Güncelleme: 30.10.2023 15:06

Seçim yenilgisinin ardından istifa ve değişim çağrıları ile karışan CHP, 4-5 Kasım'da yapılacak kurultaya hazırlanıyor. Gelişmeler dikkatle takip edilirken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen değişim sorusuna, ''Kurultayın hemen arkasındaki Tüzük Kurultayı'na dikkat edin. Kamuoyunun benden beklediği değişimi yapacağım'' yanıtını verdi.

CHP, 4-5 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek 38. Olağan Kurultay'a hazırlanırken, Genel Başkan Kemal Kılıçdroğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Kurultayın hemen arkasındaki Tüzük Kurultayı'na dikkat edin. Kamuoyunun benden beklediği değişimi yapacağım" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL RAKİP ÇIKTI

Seçim mağlubiyetinin ardından CHP içindeki bazı kesimler Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini talep ederek değişim zamanının geldiğini dillendirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu değişimcilerin başını çekerken Kılıçdaroğlu ise kurultaya gideceklerini ve istifa etmek gibi bir niyetinin olmadığını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından 4-5 Kasım tarihlerinde kurultay yapma kararı alındı. CHP'li Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkarak genel başkan adaylığını ilan etti.

"TÜZÜK KURULTAYI'NA DİKKAT EDİN"

Şimdi tüm gözler hafta sonu gerçekleşecek kurultaya çevrilmişken Gazeteci İsmail Küçükkaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Buna göre "Değişim yapacak mısınız?" sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Evet, değişim yapacağım. Kurultayın hemen arkasındaki Tüzük Kurultayı'na dikkat edin. Kamuoyunun benden beklediği değişimi yapacağım" cevabını verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kurultay öncesi Kılıçdaroğlu'ndan heyecanlandıran sözler: Benden beklenen değişimi yapacağım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kurultay öncesi Kılıçdaroğlu'ndan heyecanlandıran sözler: Benden beklenen değişimi yapacağım - Son Dakika
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