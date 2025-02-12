Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerine kurultaya soruşturma açıldı - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerine kurultaya soruşturma açıldı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP kurultayına "şaibe" iddiasıyla başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, iddiaların siyasi partiler kanununa göre suç olduğunu belirterek, "CHP'nin kurultayıyla ilgili olarak bir takım iddialar ortaya atıldı. İddiaları ortaya atanlar CHP mensuplarıydı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifadelerinden sonra soruşturma tamamen gündeme oturmuş oldu" dedi.

12.02.2025 12:17
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'da gerçekleşen CHP kurultayında "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" şeklinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan ihbarın ardından, evrakın yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği ve bunun üzerine Ocak 2024'te soruşturma başlatıldı.

Açıklamada, soruşturmaya konu olayla ilgili basın organlarında ve sosyal medyada yapmış oldukları açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi'nin tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldığı bildirildi.???????

KILIÇDAROĞU'NUN SÖZLERİ ÜZERİNE SORUŞTURMA AÇILMIŞ

Soruşturma ile ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'lileri işaret ederek, "CHP'nin kurultayıyla ilgili olarak, kurultay sonrasında bir takım iddialar ortaya atıldı. İddiaları ortaya atanlar CHP mensuplarıydı. Bursa'da bir başvuru söz konusu olunca, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı Ankara'ya gönderdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruşturmayı ocak ayında başlattı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programındaki ifadelerinden sonra soruşturma tamamen gündeme oturmuş oldu. Sayın Hamzaçebi'nin de bir beyanatı oldu. Şaibe tartışmalarıyla ilgili mevcut yönetimin susmasını eleştirdiler. Bir cevap verilmesi gerektiğini söylediler." dedi.

"SOMUT DELİL VARSA SORUŞTURMA DEVAM EDER"

Siyasi Partiler Kanunu'nun 112'nci maddesine atıf yapan Bakan Tunç, "Sadece Kılıçdaroğlu ile Hamzaçebi değil, birçok partili şaibe söylentilerini dile getirdiler. Bu iddialar Siyasi Partiler Kanunu'nun 112'nci maddesine baktığımız zaman, bu tür davranışların suç teşkil edeceğini gösteren mevzuatımız var. Bu mevzuat karşısında, bu iddialar da sürekli yayınlaştığında, partililer tarafından bir takım iddialar ortaya atıldığında, başsavcılığın bu iddiaları değerlendirmesi gerekir. Somut delil elde edilirse, bu noktada soruşturma devam eder ve yargı kararını verir." ifadelerini kullandı.

112'NCİ MADDE NEYİ KAPSIYOR?

Siyasi Partiler Kanunu'nun 112'nci maddesi oylamaya hile karıştırılmasıyla ilgili bir madde… 112'nci madde, ön seçimler ile siyasi parti kongreleri için yapılan oylamalarla her çeşit parti görevlileri ve yedeklerinin seçimi için yapılan oylamalara ve bu oylamalarının sayımına hile karıştıranların 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılacağına yönelik hükmüne amir.

Bu suçu işleyenlerle ilgili somut delil tespit edilirse bu bir ceza soruşturmasıdır. Parti kongresiyle ilgili süreç, kongre iptalinin gerekip gerekmediğine dair ayrı bir yargılama gerektirir.

KILIÇDAROĞLU "SÜKUT İKRARDAN GELİR" DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, 7 Şubat Cuma akşamı katıldığı KRT TV yayınında 'şaibe' iddialarına ilişkin olarak mevcut CHP yönetimini eleştirdi.

Parti yönetiminin şeffaf olması ve "açık ve net bir açıklama yapması" gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Yapmıyorsanız, sükut ikrardan gelir o zaman başka bir şey var demektir burada. Bir şey varsa, kesinlikle partinin kirlilikten arınması gerekir," sözlerini dile getirdi.

Şaibe şüphesine dair sorulan soruya ise "Benim elimde bir şey yok," diye yanıt verdi.

ERDOĞAN'DAN ŞAİBE AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Şubat Cumartesi günü partisinin Manisa İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada "Seçimlerin faturasını Bay Kemal'e çıkartıp şaibeli bir kurultayla kendisini tehcir ettiler," ifadelerini kullanmıştı.

CHP lideri Özel ise Erdoğan'ın açıklamalarına ilişkin olarak, "Erdoğan, Kemal Bey'in geldiği kurultaya da olmadık şeyler söylüyordu. Sayın Erdoğan'ın bir siyasi partinin içini karıştırmak için söylediği sözlere yanıt vermeye kalksak… Bir gün cevap verdik mi, Kemal bey buna bir gün cevap verdi mi? Buna cevap mı verilir?" sözlerini dile getirmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kılıçdaroğlu\'nun sözleri üzerine kurultaya soruşturma açıldı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kemal Kılıçdaroğlu, Yılmaz Tunç, Politika, 3-sayfa, Ankara, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerine kurultaya soruşturma açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Sk 06:
    bekaa sorunu akp kendi beceriksizliğinizi örtme planı sarane sizin heryeriniz şaibeli kapatılmalı akp pkk mhp 35 9 Yanıtla
  • Çelikk:
    Siz Her zaman Haklısınız Zaten 31 4 Yanıtla
  • Tosbaa:
    Tek amaç tek korku yüzde yüz kaybedilecek secim herseyi deniyorlar artık bitti sokakta ki kedi bile biliyor 27 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Adalet mülkün temelidir bakanım 22 5 Yanıtla
  • utku ergün:
    bay Kemal sayin kilicdaroglu mu oldu simdi ?? 19 5 Yanıtla
  • sus ceo:
    Hikaye okuma sayın bakan. Yargıyı rahat bırakın. Yargı mensupları tarafsız olmalı. 16 3 Yanıtla
  • Murat Çelik :
    Sayın Adalet bakanı istifa edin, biz millet olarak müge anlıyı adalet bakanı olarak görmek istiyoruz 12 1 Yanıtla
  • Cenk:
    TÜİK içinde insanlar çok şey söylüyor.... Bekliyoruz insanların emeklerini hak ediş lerini çalanlar içinde aynı hassasiyeti... 11 0 Yanıtla
  • sus ceo:
    Ne tesadüf ki Manisa kongresinde Tayyip Erdoğan bu konuda konuşuyor. Bu konuşmadan bir hafta sonra bu soruşturmanın açılması yargı bağımsızlığına gölge düşürdü. Yargı mensupları hiçbir kişi ve makamdan emir almaz. Yasama, yürütme ve yargı erkleri birbirlerinin yetki alanına müdahale etmemeli. 6 1 Yanıtla
  • Gencer Guney:
    ülkede tek muhalif kalmasın, yan baktın soruşturma, dünyada bizim cezaevleri kadar. siyasi lider, belediye başkanı, sanatçı gazeteci yoktur yazık 5 0 Yanıtla
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