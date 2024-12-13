Kurum'dan DEM Partili vekillere ''orman'' tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kurum'dan DEM Partili vekillere ''orman'' tepkisi

Geniş Video İzle

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Meclis'te yaptığı konuşmada kendisini çevre konusunda eleştiren DEM Partililere tepki gösterdi. Kurum'un DEM Partili vekillere "Terör örgütü ülkemizin ormanlarını yakarken neden çıkıp bir laf etmediniz?" diye sorması Meclis'e damga vurdu.

13.12.2024 12:46  Güncelleme: 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Genel Kurulu'nda "orman" polemiği yaşandı. DEM Partililerin orman katliamı yapıldığı ve çevre felaketlerinin yaşandığı iddialarına Bakan Kurum'dan sert tepki geldi.

"PKK'NIN YAKTIĞI ORMANLARIN HESABINI SORUN"

Konuşma yapmak üzere kürsüye gelen Murat Kurum, DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Hülakü'ye de yüklendi. Hülakü'nün kendisini çevre dostu bir milletvekili olduğu gibi gösterdiğini ifade eden Kurum, "Siz gidin önce PKK'nın yaktığı ormanların hesabını sorun." ifadelerini kullandı.

"ORMANLAR KÜL OLURKEN NEREDEYDİNİZ?"

DEM Partililere "Madem çevreciydiniz, terör örgütü ülkemizin akciğerlerine kastederken, ormanlarını yakarken neden çıkıp bir laf etmediniz?" diye soran Kurum, "O güzelim ormanlar, hayvanlar, bitkiler, köyler yanıp kül olurken neredeydiniz?" dedi.

"ÇEVRECİLİĞİ SİZDEN ÖĞRENECEK DEĞİLİZ"

Çevreciliği DEM Partililerden öğrenecek olmadıklarını ifade eden Bakan Kurum, şöyle devam etti: "Biz çevreciliği ne sizden, ne de ellerinde Haliç'in çamuru olan ortaklarınızdan öğrenecek değiliz. Diyarbakır Kırklar Dağı'ndaki yaptığınız o ucube binaları kirletenlerden çevreciliği öğrenecek değiliz."

Kurum\'dan DEM Partili vekillere \'\'orman\'\' tepkisi

Murat Kurum, DEM Parti, Politika, Ekonomi, Yaşam, Dünya, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika Kurum'dan DEM Partili vekillere ''orman'' tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Gez Gez Bitmiyor:
    Murat kurum adamdır nokta. 18 27 Yanıtla
  • Seydo:
    Devletin yaktığı ormanları ve otel yapıp peşkeş çekilen yeşil alanları neden anlatmıyor ki Murat Bey? 23 19 Yanıtla
  • ömer duman:
    kabahat sizde bu oevlatlarini meclise soktunuz 10 17 Yanıtla
  • Çelikk:
    Saatleri Kurun Geliyor Murat Kurum Haaa Haaa 8 4 Yanıtla
  • Şener Yılmaz:
    Bahçeli kızmasın bak.. Nede olsa apo sevici... 3 3 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Ekrem İmaro mu ? Murat Kavurma mı ? 5 0 Yanıtla
  • Baris Zorlu:
    PKK ormanları yakarken büyük hukumetiniz beden ardina otelleri yerleştirdi hani pkklilarin ayakkabı numarasina kadar biliyordunuz 2 1 Yanıtla
  • Depeche:
    Saatleri kurun gelemiyor kurum 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:53 Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii’nde Türk bayrağı açıldı Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı
13:53 Duruşma salonundaki saldırgan bu sözlerle silahına sarılmış: Tolga size emanet Duruşma salonundaki saldırgan bu sözlerle silahına sarılmış: Tolga size emanet
13:03 İTO Başkanı Avdagiç’ten çalışanları kızdıracak asgari ücret zam talebi İTO Başkanı Avdagiç'ten çalışanları kızdıracak asgari ücret zam talebi
12:58 Rusya’ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler
11:11 Bursa Adliyesi’nde duruşma salonunda silahlı saldırı 2 kişi hayatını kaybetti Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti
19:34 CHP’nin kapalı toplantısında konuşulanlar sızdı Kalın-Fidan ikilisine övgü, CHP’ye eleştiri CHP'nin kapalı toplantısında konuşulanlar sızdı! Kalın-Fidan ikilisine övgü, CHP'ye eleştiri
19:25 Hollanda’da bankalar halka çağrı yaptı: Evde nakit bulundurun Hollanda'da bankalar halka çağrı yaptı: Evde nakit bulundurun
19:19 Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız
19:03 Rakka’da PKK’ya karşı protesto Halk, kentten ayrılmalarını talep etti Rakka'da PKK'ya karşı protesto! Halk, kentten ayrılmalarını talep etti
18:59 Trump, yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu kullanacak Trump, yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu kullanacak
18:54 Zaha’nın piyasa değeri altüst oldu Zaha'nın piyasa değeri altüst oldu
18:45 ABD Dışişleri Bakanı: Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz ABD Dışişleri Bakanı: Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz
18:44 Ahmet Davutoğlu’nun mektubuna Erdoğan’dan yanıt Ahmet Davutoğlu'nun mektubuna Erdoğan'dan yanıt
18:38 tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç Suriye-Lübnan sınırında İki yönlü göç dalgası başladı tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç Suriye-Lübnan sınırında! İki yönlü göç dalgası başladı
18:17 Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yılbaşı ağacı gerilimi Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yılbaşı ağacı gerilimi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 14:35:18. #1.13#
SON DAKİKA: Kurum'dan DEM Partili vekillere ''orman'' tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.