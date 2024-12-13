TBMM Genel Kurulu'nda "orman" polemiği yaşandı. DEM Partililerin orman katliamı yapıldığı ve çevre felaketlerinin yaşandığı iddialarına Bakan Kurum'dan sert tepki geldi.
Konuşma yapmak üzere kürsüye gelen Murat Kurum, DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Hülakü'ye de yüklendi. Hülakü'nün kendisini çevre dostu bir milletvekili olduğu gibi gösterdiğini ifade eden Kurum, "Siz gidin önce PKK'nın yaktığı ormanların hesabını sorun." ifadelerini kullandı.
DEM Partililere "Madem çevreciydiniz, terör örgütü ülkemizin akciğerlerine kastederken, ormanlarını yakarken neden çıkıp bir laf etmediniz?" diye soran Kurum, "O güzelim ormanlar, hayvanlar, bitkiler, köyler yanıp kül olurken neredeydiniz?" dedi.
Çevreciliği DEM Partililerden öğrenecek olmadıklarını ifade eden Bakan Kurum, şöyle devam etti: "Biz çevreciliği ne sizden, ne de ellerinde Haliç'in çamuru olan ortaklarınızdan öğrenecek değiliz. Diyarbakır Kırklar Dağı'ndaki yaptığınız o ucube binaları kirletenlerden çevreciliği öğrenecek değiliz."
Son Dakika › Politika › Kurum'dan DEM Partili vekillere ''orman'' tepkisi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (8)