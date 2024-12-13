Kurum\'dan DEM Partili vekillere \'\'orman\'\' tepkisi

Politika

TBMM Genel Kurulu'nda "orman" polemiği yaşandı. DEM Partililerin orman katliamı yapıldığı ve çevre felaketlerinin yaşandığı iddialarına Bakan Kurum'dan sert tepki geldi.

"PKK'NIN YAKTIĞI ORMANLARIN HESABINI SORUN"

Konuşma yapmak üzere kürsüye gelen Murat Kurum, DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Hülakü'ye de yüklendi. Hülakü'nün kendisini çevre dostu bir milletvekili olduğu gibi gösterdiğini ifade eden Kurum, "Siz gidin önce PKK'nın yaktığı ormanların hesabını sorun." ifadelerini kullandı.

"ORMANLAR KÜL OLURKEN NEREDEYDİNİZ?"

DEM Partililere "Madem çevreciydiniz, terör örgütü ülkemizin akciğerlerine kastederken, ormanlarını yakarken neden çıkıp bir laf etmediniz?" diye soran Kurum, "O güzelim ormanlar, hayvanlar, bitkiler, köyler yanıp kül olurken neredeydiniz?" dedi.

"ÇEVRECİLİĞİ SİZDEN ÖĞRENECEK DEĞİLİZ"

Çevreciliği DEM Partililerden öğrenecek olmadıklarını ifade eden Bakan Kurum, şöyle devam etti: "Biz çevreciliği ne sizden, ne de ellerinde Haliç'in çamuru olan ortaklarınızdan öğrenecek değiliz. Diyarbakır Kırklar Dağı'ndaki yaptığınız o ucube binaları kirletenlerden çevreciliği öğrenecek değiliz."