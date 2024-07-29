Kurum emekli maaşlarını soran kadına alışveriş kartı vermek istedi, beklemediği bir yanıt aldı - Son Dakika
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Politika

Kurum emekli maaşlarını soran kadına alışveriş kartı vermek istedi, beklemediği bir yanıt aldı

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Yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a Rize'deki ziyaretleri sırasında yaşlı bir kadın emekli ve dul maaşlarındaki farkın neden yatırılmadığını sordu. Kısa bir sohbetin ardından kadına alışveriş kartı vermek isteyen Bakan Kurum "Benim bir şeye ihtiyacım yok ihtiyacı olana ver" yanıtını aldı.

29.07.2024 07:40
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31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seçimi kaybettikten sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanan Murat Kurum ziyaretlerde bulunduğu Rize'de dikkat çeken bir olay yaşadı.

FARKIN NEDEN YATIRILMADIĞINI SORDU

Esnaf ziyareti sırasında Bakan Kurum'un yanına yaklaşan yaşlı bir kadın emekli ve dul maaşlarındaki farkın neden yatırılmadığını sordu. Bunun üzerine yaşlı kadınla kısa bir süre sohbet eden Kurum, alışveriş kartı vermek istedi.

BAKAN KURUM'A BEKLEMEDİĞİ BİR YANIT VERDİ

Yaşlı kadın ise "Benim bir şeye ihtiyacım yok ihtiyacı olana ver" diyerek kartı almadı. Yaşanan olayın ardından muhabire konuşan kadın "Bakan Kurum bir şey kart veriyordu ama yok! Kesinlikle buna ihtiyacım yok. İhtiyacı olanlara versin, öyle şey mi olur" dedi.

Kurum emekli maaşlarını soran kadına alışveriş kartı vermek istedi, beklemediği bir yanıt aldı

Murat Kurum, Alışveriş, Rize, Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kurum emekli maaşlarını soran kadına alışveriş kartı vermek istedi, beklemediği bir yanıt aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Mehmet Yılmaz: benim gönlü zengin ablacığım helal olsun sana 111 5 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Milleti fakirleştirip sonra sadaka vermeyi prensip haline getirmişler.elbet sizde birgün gideceksiniz 93 12 Yanıtla
    Ahmet Yildiz: Gitmişti aslında ama tekrar geldi vatandaş istemediği halde 48 16
  • Davut Kochan: İhtiyacın yoksa niye soruyor sun ozaman yapraaam 14 91 Yanıtla
    Tazmanya: senin ruhunu Davut 40 4 Bilal Küçük: Hakkı olanı soruyor olabilir mi 6 0 H A: Bu yorumunuzu teyze adına size iade ediyorum. Yerseniz... 5 0 Ali murat Çetinkaya: Kadın dilenci değilim diyor hakkımı olanı alırım diyor térbisesizlik yapma 5 0 Erol MARASLI: Bu ülkede soru sormak yaşşakmı ? Gerçi siz istemediğiniz sorular sorulmasını istemeiyorsunuz 0 0
  • VURKAÇOĞLU: Vatandaşı küçümsemeyi bırakın artık 75 6 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kurum emekli maaşlarını soran kadına alışveriş kartı vermek istedi, beklemediği bir yanıt aldı - Son Dakika
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