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Kurum'un da Altınok'un da gözü emeklide! Biri 5, diğeri 2 bin 500 TL vermeyi taahhüt ediyor - Son Dakika
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Politika

Kurum'un da Altınok'un da gözü emeklide! Biri 5, diğeri 2 bin 500 TL vermeyi taahhüt ediyor

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken İstanbul'da Murat Kurum'un Ankara'da ise Turgut Altınok'un emeklilerin desteğini almak için verdikleri vaatler dikkat çekiyor. Emeklileri merkeze alan Kurum seçimi kazanması durumunda aylık 2 bin 500 TL, Altınok ise 5 bin TL vermeyi taahhüt ediyor.

02.02.2024 15:29  Güncelleme: 16:35
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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kala, adaylar proje ve vaatlerini peş peşe açıklıyor. Bu vaatler arasında en dikkat çekeni ise AK Parti'nin İstanbul Adayı Murat Kurum ile Ankara Adayı Turgut Altınok'un geçim sıkıntısı yaşayan emeklilere yönelik vaatleri oldu. Seçimi kazanmaları durumunda Kurum, İstanbul'da ikamet eden emeklilere aylık 2 bin 500 lira, Altınok ise Ankara'daki emeklilere aylık 5 bin lira vereceğini taahhüt etti.

EMEKLİLERE 5 BİN TL

Ankara'da medya temsilcileriyle bir araya gelen Turgut Altınok, ihtiyaç sahibi emeklilere 5 bin lira destek ödemesi yapılacağını ifade etti. Emeklilere yönelik doğalgaz ve et yardımlarının da miktarının artacağını belirten Altınok, emeklilere 5 bin lira destek vereceklerini kaydetti. Altınok, "Ankara'da dar gelirli vatandaşlar bize güvensin, Emeklilerimize ayda 5 bin TL vereceğiz, şeffaf ihalelerle bunu yapacağız" diye konuştu.

Kurum'un da Altınok'un da gözü emeklide! Biri 5, diğeri 2 bin 500 TL vermeyi taahhüt ediyor

ŞEFFAF DEĞERLENDİRME VURGUSU

Açıklamasının devamında bütün hesaplamaları yaptığını belirten Altınok, " Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin destek verdiği kaç kişi varsa bu yönde sosyoekonomik tarama yapacağız. İhtiyacı olan emeklilerimize ayda 5 bin lira vereceğiz. Bütün bu hesaplamaları yapıyorum. Ankara Büyükşehir için bunun bütçesi yüzde 8 ila 10 arasında olacak. Yapacağımız şeffaf gerçek ihalelerle bu kaynağı sağlayacağız. Şu an Büyükşehir'in vermiş olduğu bütün emeklilerimize bunu vereceğiz. Daha da söyleyeceğim. Yakında açıklayacağız" şeklinde konuştu.

Kurum'un da Altınok'un da gözü emeklide! Biri 5, diğeri 2 bin 500 TL vermeyi taahhüt ediyor

MURAT KURUM'DAN DA EMEKLİLERE VAAT

Emekli maaşlarıyla dikkat çeken bir vaat ise AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum' dan gelmişti. Murat Kurum, emekli vatandaşlara 2 bin 500 TL ödeme yapılacağını duyurmuştu. Kurum, "İhtiyaç sahibi emeklilerimiz için her ay İstanbul Kartlarına 2 bin 500 lira destek ödemesi yapacağız" demişti.

Kurum\'un da Altınok\'un da gözü emeklide! Biri 5, diğeri 2 bin 500 TL vermeyi taahhüt ediyor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ALI YANIK: Tutuşma var, itfaiye çağırın lütfen :) 42 4 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Emekli üç kuruş sadakaya oyunu satacağına, kendisini bu duruma koyan, muhtaç hale getirenin hangi parti olduğunu bi düşünse daha iyi olur. 23 1 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Ne güzel iş merkezi hükümet emekliyi açlığa muhtaç ediyor belediye adayı ise aç bırakılan emeklinin agzına 1 parmak bal çalmayı vaad ediyor.yazıklar olsun.emekliyi bu hale düşürenlere.Ey emekliler kendinize gelin siz bunların hiçbirini haketmiyorsunuz yıllarca pirim ödemissiniz size hakkınız verilmiyor 10 0 Yanıtla
  • tolga karabulut: EMEKLİYİ BU DURUMA KİM GETİRDİ BAŞKA PARTİ GETİRSE ANLARIM SADECE EMEKLİYİ DE DEĞİL ÜLKEYİ BU HALE KIM GETİRDİ :) 8 0
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Son Dakika Politika Kurum'un da Altınok'un da gözü emeklide! Biri 5, diğeri 2 bin 500 TL vermeyi taahhüt ediyor - Son Dakika


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