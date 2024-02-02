31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kala, adaylar proje ve vaatlerini peş peşe açıklıyor. Bu vaatler arasında en dikkat çekeni ise AK Parti'nin İstanbul Adayı Murat Kurum ile Ankara Adayı Turgut Altınok'un geçim sıkıntısı yaşayan emeklilere yönelik vaatleri oldu. Seçimi kazanmaları durumunda Kurum, İstanbul'da ikamet eden emeklilere aylık 2 bin 500 lira, Altınok ise Ankara'daki emeklilere aylık 5 bin lira vereceğini taahhüt etti.
Ankara'da medya temsilcileriyle bir araya gelen Turgut Altınok, ihtiyaç sahibi emeklilere 5 bin lira destek ödemesi yapılacağını ifade etti. Emeklilere yönelik doğalgaz ve et yardımlarının da miktarının artacağını belirten Altınok, emeklilere 5 bin lira destek vereceklerini kaydetti. Altınok, "Ankara'da dar gelirli vatandaşlar bize güvensin, Emeklilerimize ayda 5 bin TL vereceğiz, şeffaf ihalelerle bunu yapacağız" diye konuştu.
Açıklamasının devamında bütün hesaplamaları yaptığını belirten Altınok, " Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin destek verdiği kaç kişi varsa bu yönde sosyoekonomik tarama yapacağız. İhtiyacı olan emeklilerimize ayda 5 bin lira vereceğiz. Bütün bu hesaplamaları yapıyorum. Ankara Büyükşehir için bunun bütçesi yüzde 8 ila 10 arasında olacak. Yapacağımız şeffaf gerçek ihalelerle bu kaynağı sağlayacağız. Şu an Büyükşehir'in vermiş olduğu bütün emeklilerimize bunu vereceğiz. Daha da söyleyeceğim. Yakında açıklayacağız" şeklinde konuştu.
Emekli maaşlarıyla dikkat çeken bir vaat ise AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum' dan gelmişti. Murat Kurum, emekli vatandaşlara 2 bin 500 TL ödeme yapılacağını duyurmuştu. Kurum, "İhtiyaç sahibi emeklilerimiz için her ay İstanbul Kartlarına 2 bin 500 lira destek ödemesi yapacağız" demişti.
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Son Dakika › Politika › Kurum'un da Altınok'un da gözü emeklide! Biri 5, diğeri 2 bin 500 TL vermeyi taahhüt ediyor - Son Dakika
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