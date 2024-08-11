Kurum\'un konuşması protestolarla kesildi! Kandıra köylüleri "Çöp tesisi istemiyoruz" sloganları attı

Ferudun Ozmen:

Vatandaş protesto etse ne olur. Her zaman ki gibi ben karar verdim ben yaptım oldu bitti. Bizim demokrasi anlayışımız ülke olarak malesef bu şekilde. Zaten her şeyi en iyi ben bilirim ben yaparım diye diye bu hale gelmedik mi Allah sonumuzu hayır etsin inşallah ??