Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti\'ye geçeceği iddiasını yalanladı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa ederek AKP'ye katılmasının ardından, yeni 'geçişlerin' olacağı iddia edilmişti.

YAYINLADIĞI VİDEOYLA İDDİALARI YALANLADI

Söz konusu iddialarda ismi geçen Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci söylentileri yalanlayarak, "Aynı kararlılık ve aynı samimiyetle görevimizin başındayız" dedi.

"NET BİR ŞEKİLDE GEREKLİ İZAHATI YAPTIK"

Kahveci sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaparak "Kamuoyunda gündeme gelen parti değişikliği iddialarına açıklık getirmek amacıyla, şeffaflık ilkemizden taviz vermeden net bir şekilde gerekli izahatı yaptık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehrimizin kalkınması, refahı ve geleceği için aynı azim, aynı kararlılık ve aynı samimiyetle görevimizin başında olmaya devam edeceğiz" notunu düştü.

EYÜP KAHVECİ KİMDİR?

28.05.1968 tarihinde Ordu'da doğmuştur. Ordu Kabadüz Lisesi (Birinci); Anadolu Üniversitesi, Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü'nü bitirmiş. Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Finansman), Yüksek Lisansı yapmıştır.

İlk iş hayatına 1990 yılında Heriş Seramik ve Turizm San. A.Ş. ile başlamış, sırasıyla Ankara Porselen Ticaret A.Ş., Kütahya Porselen Sanayi A.Ş. ve Doğan Eğitim Kurumlarında çeşitli görevlerde çalışmıştır. 2001-2011 arası 10 yıl Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'nda Yatırım Teşvik, İhracat ve İthalat Danışmanlığı hizmetini de yürütmüştür.

2012 yılından itibaren yerel/ulusal/uluslararası şirketlere;

- KOBİ Danışmanlığı ve Yönetim Danışmanlığı(Yatırım, İthalat, İhracat, Hibe ve Teşvik, Üretim, Planlama, Depo&Sevkiyat, Finansal Yönetim, Yeni Ürün Geliştirme, Bilgi Sistemleri, İş Planı Hazırlama, Kalite ve Proses Kontrol, Pazarlama&Satış, Marka, İnsan Kaynakları Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Stratejik Planlama, Kurumsallaşma, Kurumsal Yönetim) ile,

- Problem çözme ve karar alma teknikleri, İletişim Yönetimi, Zaman Yönetimi, Verimlilik Yönetimi, Süreç yönetimi ve iyileştirme uygulaması, Performans Yönetimi, Üretim Planlama ve Kontrol, Dış Ticaret, İnsan Kaynakları Yönetimi, SWOT Analizi, Proje Yazma, Pazarlama&Satış, Marka Yönetimi, Müşteri İlişkileri, Girişimcilik, Müzakere Teknikleri, Stres Yönetimi, Stratejik Plan ve Protokol Kuralları Eğitimi hizmeti vermektedir.

Işık Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., ile Hürok İnş. Mermer. Lastik San. Tic. Ltd. Şti.'nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış olup; E-MAK Makine İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.,'de Genel Müdür Vekili (Yarı Zamanlı) görevini yürütmüştür.

Orta düzey İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 1999 yılından itibaren CHP Kütahya'da hizmet etmektedir.