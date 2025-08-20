Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti'ye geçeceği iddiasını yalanladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti'ye geçeceği iddiasını yalanladı

Haberin Videosunu İzleyin
Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti\'ye geçeceği iddiasını yalanladı
20.08.2025 07:45  Güncelleme: 07:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti\'ye geçeceği iddiasını yalanladı
Haber Videosu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinin ardından yeni geçişlerin olabileceği iddia edilmişti. Kulislerde ismi dolaşan Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci yayınladığı videoyla iddiaları yalanlayarak "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehrimizin kalkınması, refahı ve geleceği için aynı azim ve kararlılıkla görevimizin başında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa ederek AKP'ye katılmasının ardından, yeni 'geçişlerin' olacağı iddia edilmişti.

YAYINLADIĞI VİDEOYLA İDDİALARI YALANLADI

Söz konusu iddialarda ismi geçen Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci söylentileri yalanlayarak, "Aynı kararlılık ve aynı samimiyetle görevimizin başındayız" dedi.

"NET BİR ŞEKİLDE GEREKLİ İZAHATI YAPTIK"

Kahveci sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaparak "Kamuoyunda gündeme gelen parti değişikliği iddialarına açıklık getirmek amacıyla, şeffaflık ilkemizden taviz vermeden net bir şekilde gerekli izahatı yaptık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehrimizin kalkınması, refahı ve geleceği için aynı azim, aynı kararlılık ve aynı samimiyetle görevimizin başında olmaya devam edeceğiz" notunu düştü.

Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti'ye geçeceği iddiasını yalanladı

EYÜP KAHVECİ KİMDİR?

28.05.1968 tarihinde Ordu'da doğmuştur. Ordu Kabadüz Lisesi (Birinci); Anadolu Üniversitesi, Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü'nü bitirmiş. Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Finansman), Yüksek Lisansı yapmıştır.

İlk iş hayatına 1990 yılında Heriş Seramik ve Turizm San. A.Ş. ile başlamış, sırasıyla Ankara Porselen Ticaret A.Ş., Kütahya Porselen Sanayi A.Ş. ve Doğan Eğitim Kurumlarında çeşitli görevlerde çalışmıştır. 2001-2011 arası 10 yıl Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'nda Yatırım Teşvik, İhracat ve İthalat Danışmanlığı hizmetini de yürütmüştür.

2012 yılından itibaren yerel/ulusal/uluslararası şirketlere;

- KOBİ Danışmanlığı ve Yönetim Danışmanlığı(Yatırım, İthalat, İhracat, Hibe ve Teşvik, Üretim, Planlama, Depo&Sevkiyat, Finansal Yönetim, Yeni Ürün Geliştirme, Bilgi Sistemleri, İş Planı Hazırlama, Kalite ve Proses Kontrol, Pazarlama&Satış, Marka, İnsan Kaynakları Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Stratejik Planlama, Kurumsallaşma, Kurumsal Yönetim) ile,

- Problem çözme ve karar alma teknikleri, İletişim Yönetimi, Zaman Yönetimi, Verimlilik Yönetimi, Süreç yönetimi ve iyileştirme uygulaması, Performans Yönetimi, Üretim Planlama ve Kontrol, Dış Ticaret, İnsan Kaynakları Yönetimi, SWOT Analizi, Proje Yazma, Pazarlama&Satış, Marka Yönetimi, Müşteri İlişkileri, Girişimcilik, Müzakere Teknikleri, Stres Yönetimi, Stratejik Plan ve Protokol Kuralları Eğitimi hizmeti vermektedir.

Işık Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., ile Hürok İnş. Mermer. Lastik San. Tic. Ltd. Şti.'nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış olup; E-MAK Makine İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.,'de Genel Müdür Vekili (Yarı Zamanlı) görevini yürütmüştür.

Orta düzey İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 1999 yılından itibaren CHP Kütahya'da hizmet etmektedir.

Özlem Çerçioğlu, Eyüp Kahveci, Politika, AK Parti, Kütahya, 3-sayfa, Gündem, Eyüp, Son Dakika

Son Dakika Politika Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti'ye geçeceği iddiasını yalanladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • feyzi basatemür:
    kuru temizlememi oluyor AKP 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Hakim Ziyech Süper Lig’e dönüyor Hakim Ziyech Süper Lig'e dönüyor
7 maç sonunda kalemini kırdı Acun Ilıcalı’nın takımında Sürpriz ayrılık 7 maç sonunda kalemini kırdı! Acun Ilıcalı'nın takımında Sürpriz ayrılık
Beyaz Saray’daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi Beyaz Saray'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
Araç sahipleri dikkat Resmi Gazete’de yayımlandı, artık zorunlu olacak Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık zorunlu olacak
“İşsizlik yok, iş beğenmezlik var“ sözleriyle tartışma yaratan iş insanı iflasın eşiğinde "İşsizlik yok, iş beğenmezlik var" sözleriyle tartışma yaratan iş insanı iflasın eşiğinde
Devrilen ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti Devrilen ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
Tekmeler yumruklar havada uçuştu Amedspor-Erzurumspor maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Amedspor-Erzurumspor maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü
Hadise’den dikkat çeken paylaşım: Masanın üstünde meydan okudu Hadise'den dikkat çeken paylaşım: Masanın üstünde meydan okudu
Bankalar faiz oranlarını güncelledi İşte 2 milyon TL’nin aylık getirisi Bankalar faiz oranlarını güncelledi! İşte 2 milyon TL'nin aylık getirisi
’’Ölümü hissettim’’ diyen Almeda Baylan yaşadığı korkunç kazayı anlattı ''Ölümü hissettim'' diyen Almeda Baylan yaşadığı korkunç kazayı anlattı

07:08
Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 08:03:28. #7.12#
SON DAKİKA: Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti'ye geçeceği iddiasını yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.