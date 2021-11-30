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Kutalmış Türkeş'ten Bahçeli'ye Mansur Yavaş çıkışı: Bahçeli ve yanındakiler ülkücü değil - Son Dakika

Kutalmış Türkeş'ten Bahçeli'ye Mansur Yavaş çıkışı: Bahçeli ve yanındakiler ülkücü değil

30.11.2021 19:24

Ankara'daki Alparslan Türkeş anma töreninde bir grubun saldırısıyla ilgili konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Artık kendisinin ardından bir ülkücü nefes vardır, her gün de takip edecektir" sözlerine Kutalmış Türkeş tepki gösterdi. Mansur Yavaş'la ilgili suçlamaları ispat etmeleri gerektiğini belirten Kutalmış Türkeş, Bahçeli'ye sert çıkarak, "Devlet Bahçeli ve yanındakiler ülkücü değil, o yüzden o nefes kendisine ait değildir." ifadelerini kullandı.

Ankara'da Alparslan Türkeş'in anma etkinliğine yapılan saldırıyla ilgili partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı uyararak, "Ciddi olaylar yaşandı geçen günlerde. MHP olarak bunun üzerinde duruyoruz. Elde ettiğim ön bilgilerde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Bey'in elinin altında geliştiği hakim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Artık kendisinin ardından bir ülkücü nefes vardır, her gün de takip edecektir." ifadelerini kullandı.

AĞABEYİ TUĞRUL TÜRKEŞ'E ELEŞTİRİ

TELE1'in haberine göre; Kutalmış Türkeş, ağabeyi Tuğrul Türkeş'in "Muhterem Genel Başkanı Sayın Bahçeli'ye yönelik saldırılar ancak Türkiye düşmanlarını sevindirir." açıklamasıyla ilgili konuşarak, "Bence o kırk bin kere düşünsün bir kere konuşsun. Çünkü saldırı yapılan yer onun da babasının vakfı. Alparslan Türkeş babası değil mi? Kendi babasına Fatiha okunuyor, dua okunuyor, anılıyor. O attığı tweet belki de o saldırıya atfen değildir. Tuğrul Türkeş'in bu sene yaptığı MHP aleyhine yaptığı konuşmalar da mevcut. Asıl saldırıyı ve saldırıyı yapanları kınaması gerekir." dedi.

"BAHÇELİ VE YANINDAKİLER ÜLKÜCÜ DEĞİL"

Anmaya yapılan saldırıya ilişkin de konuşan Türkeş, "Faili belli, kamera görüntüleri ortada. Ankara il başkanı da orada, önden giriyor zaten adam. Video kayıtlarında bu var. O olmasa bile, girenler onları tanıyan insanlar. İl yönetiminden, ilçe yönetiminden insanlar var. Onlarla ilgili suç duyuruları yapıldı çünkü orada yaralanan insanlar oldu. Devlet Bahçeli ve yanındakiler ülkücü değil, o yüzden o nefes kendisine ait değildir." ifadelerini kullandı.

"MANSUR YAVAŞ'I SUÇLUYORSA İSPAT ETSİN"

Kutalmış Türkeş, Devlet Bahçeli'nin vakıfta gerçekleşen saldırıyla ilgili sorudan sonra Mansur Yavaş 'ı hedef aldığı açıklama ile ilgili ise şunları söyledi:

"Mansur Yavaş'ı suçluyorsa ispat etsin, bir vakfı desteklemek anayasaya ya da hukuka aykırı değil. Keşke olsa ama değil. Vakıf 24-25 yıllık vakıf, Mansur Yavaş mı vardı o zaman? Mansur Yavaş seçileli 2 sene oldu zaten. Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı'na yönelik kanaatlere de hakim. Cumhurbaşkanı için senden hesap sormazsan namerdim, namussuzum diyordu. Cumhurbaşkanı'na hain diyordu, o kanaatlere de hakimdi ama sonra hepsi tersine döndü. Belki bu da tersine döner yakın zamanda."

Kutalmış Türkeş'ten Bahçeli'ye Mansur Yavaş çıkışı: Bahçeli ve yanındakiler ülkücü değil

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Son Dakika Politika Kutalmış Türkeş'ten Bahçeli'ye Mansur Yavaş çıkışı: Bahçeli ve yanındakiler ülkücü değil - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kutalmış Türkeş'ten Bahçeli'ye Mansur Yavaş çıkışı: Bahçeli ve yanındakiler ülkücü değil - Son Dakika
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