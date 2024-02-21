Rusya'nın Ukrayna savaşında Kuzey Kore füzesinde yüzlerce elektronik parça bulundu - Son Dakika
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Politika

Rusya'nın Ukrayna savaşında Kuzey Kore füzesinde yüzlerce elektronik parça bulundu

Rusya\'nın Ukrayna savaşında Kuzey Kore füzesinde yüzlerce elektronik parça bulundu

İngiltere merkezli bir araştırma enstitüsü, Rusya'nın Ukrayna savaşında kullandığı bir Kuzey Kore füzesinde ABD, Japonya ve Çin dahil birçok ülke tarafından üretilen yüzlerce elektronik parça bulunduğunu açıkladı. Böylece Kuzey Kore'nin uygulanan uluslararası yaptırımları deldiği belirtildi.

21.02.2024 11:52  Güncelleme: 11:57
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İngiltere merkezli bir araştırma enstitüsü, Rusya'nın Ukrayna savaşında kullandığı bir Kuzey Kore füzesinde ABD, Japonya ve Çin dahil birçok ülke tarafından üretilen yüzlerce elektronik parça bulunduğunu açıkladı. Böylece Kuzey Kore'nin uygulanan uluslararası yaptırımları deldiği belirtildi.

İngiltere merkezli Conflict Armament Research (CAR) araştırma enstitüsü, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kullandığı ve 2 Ocak'ta Ukrayna'nın Harkov kentinde bulunan Kuzey Kore yapımı bir füzenin enkazını inceledi. Çalışma sonucu füzede kullanılan 290'dan fazla elektronik parçanın Çin, Almanya, Japonya, Hollanda, Singapur, İsviçre, Tayvan ve ABD merkezli 26 şirket tarafından üretildiği tespit edildi. Parçaların yüzde 75,5'inin ABD, yüzde 11,9'unun Almanya ve yüzde 3,1'inin Japonya merkezli şirketler tarafından son 3 yıl içinde üretildiği belirlendi. Füzenin ise geçtiğimiz yılın Mart ayı veya sonrasında üretildiğinin değerlendirildiği belirtildi. Füzede ABD, Japonya ve Çin dahil birçok ülke tarafından üretilen parçalar bulunmasıyla Kuzey Kore'nin yaklaşık 20 yıldır uygulanan uluslararası yaptırımları deldiği ifade edildi. Ülkenin yaptırımları delmeye imkan tanıyan "güçlü bir satın alma ağına" sahip olduğu vurgulandı.

Pyongyang uluslararası yaptırımların hedefi

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları ve uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen nükleer silah ve balistik füze programını sürdüren Kuzey Kore'ye BM yaptırımlarının yanı sıra ABD, Güney Kore, Japonya dahil birçok ülke tarafından bağımsız yaptırımlar uygulanıyor. Pyongyang'ın yurt dışında kurulan paravan şirketler, bilgisayar korsanlığı faaliyetleri ve kaçakçılık gibi birçok farklı yol ile yaptırımları delmeye çalıştığı biliniyor. Kuzey Kore'nin silah programını elde ettiği yasa dışı gelirler ve kaçakçılık faaliyetleri sayesinde sürdürdüğü belirtiliyor. - SEUL

Kaynak: İHA

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