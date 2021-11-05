Kuzey Marmara Otoyolu Ana Kontrol Merkezi açılış töreni gerçekleştirildi - Son Dakika

Kuzey Marmara Otoyolu Ana Kontrol Merkezi açılış törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu' "Trafik güvenliğini artırmak için başvurulan en önemli tedbirlerden biri de hiç şüphesiz akıllı ulaşım sistemleridir. Bu noktada, bilişim teknolojilerindeki gelişimlere paralel olarak akıllı ulaşım sistemlerini de hizmete almaya başladık" dedi.

Kuzey Marmara Otoyolu Ana Kontrol Merkezi açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "AK Parti hükümetleri olarak 19 yılı alnımızın akıyla geride bıraktık. Bu verimli süreçte, yerli ve milli üretim üssüne dönüştürdüğümüz ülkemizin, bugün dünyanın üretim ve lojistik üssü haline geldiğine hep birlikte şahit oluyoruz. Son yıllarda küresel üretim ve tedarik zincirinde tüm dünya sorun yaşarken, ülkemiz ardı ardına yeni yatırımlara sahne oluyor. Yine tüm dünyada artan kentli nüfus özellikle istihdam ve altyapı alanında sorunlara neden olurken, hamdolsun Türkiye ekonomisi planlı altyapı yatırımları ile büyümeye devam ediyor. Bugün; Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 84 milyona yaklaşan nüfusumuzun %93'ünün il ve ilçe merkezlerinde yaşadığını görüyoruz. İl ve ilçe merkezlerindeki nüfus artışı doğal olarak yeni konut projeleri, ulaşım ve lojistik hizmetleri, etkin sağlık ve eğitim hizmetleri ve benzeri tüm konularda yeni ihtiyaçları ortaya çıkarıyor. Artan nüfusun hızla değişen ve dijitalleşme ekseninde yoğunlaşan talepleri, ileri teknolojileri içeren çözüm arayışlarını da zorunlu kılıyor. Bu noktada bugün hem ülkemizde hem de dünyada birçok şehrin dijital dönüşüm sürecinden geçerek ve bu hızlı değişime uyum sağlamaya çalıştığını görüyoruz. Artık yapay zeka, nesnelerin interneti ve 5G gibi gelişmekte olan teknolojilerin dahi insanlık için olmazsa olmaz altyapılar olduğuna tanık oluyoruz. Bizim de bu teknolojileri kullanarak akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmak için çalışmalarımızı hızlandırmamız gerekiyor. Kuzey Marmara Otoyolu Ana Kontrol Merkezi'nin bu açıdan hayata geçen en önemli projelerden biri olduğunu memnuniyetle ifade ediyorum" dedi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun hayata geçen en önemli projelerden biri olduğunu belirten Karaismailoğlu," Bu noktada bugün hem ülkemizde hem de dünyada birçok şehrin dijital dönüşüm sürecinden geçerek ve bu hızlı değişime uyum sağlamaya çalıştığını görüyoruz.Artık yapay zeka, nesnelerin interneti ve 5G gibi gelişmekte olan teknolojilerin dahi insanlık için olmazsa olmaz altyapılar olduğuna tanık oluyoruz. Bizim de bu teknolojileri kullanarak akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmak için çalışmalarımızı hızlandırmamız gerekiyor. Kuzey Marmara Otoyolu Ana Kontrol Merkezi'nin bu açıdan hayata geçen en önemli projelerden biri olduğunu memnuniyetle ifade ediyorum" diye konuştu.

"Yolları böldük, gönülleri birleştirdik"

Yaptıkları projelerdeki amaçlarından bahseden Karaismailoğlu," AK Parti hükümetleri ile geçen 19 sene; eğitimden sağlığa, çevre ve şehircilikten yollara tüm alanlarda olduğu gibi sürüş ve yol güvenliği alanında da çok önemli gelişmelerin kat edildiği bir dönem olmuştur. Trafik kaza oranında çok önemli düşüş sağlandı. Üstelik bu ülkemizdeki ekonomik kalkınmanın ve refahın artmasına paralel olarak son yıllarda araç sahipliği ve yollarımızdaki trafik yoğunluğunun kat be kat arttığı bir dönemde oldu. 2003-2020 yılları arasında taşıt hareketliliği yüzde 170 düzeyinde artarken, 100 milyon taşıt-km başına can kaybı yüzde 81 düzeyinde azaldı. Bu başarının arkasında bilimsel çalışmalar ışığında yapılan doğru yatırımlar vardır. Tüm projelerimizin, çalışmalarımızın, uygulamalarımızın omurgasını oluşturan "Önce İnsan" diyen politikalarımız vardır. Öte yandan akademik çalışmalar gösteriyor ki; insan hatalarının trafik kazalarının oluşmasındaki payı yüzde 90'ların üzerinde. Bu nedenle birinci amacımız insanların bu hataları yapmasını önlemektir. Trafik Güvenliğinin artırılabilmesi için davranış değişikliklerine gitmemiz şart. Bu değişikliğin tüm toplumumuzda yaygınlaşmasını sağlamak zorundayız. Bunun hemen ardından, ikinci amacımız; hatalar olsa dahi insanların hayatını kaybetmesini engelleyebilecek önlemleri almaktır. İşte bu noktada yine iktidarımız döneminde çok mesafe kat ettik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yollarımızı yeniledik; böylece seyahatlerin güvenli, konforlu ve daha kısa sürede yapılmasını mümkün kıldık.2003 yılı öncesi mevcut 6 bin 100 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 28 bin 402 kilometreye çıkardık. Otoyol uzunluğumuzu 3 bin 532 kilometreye ulaştırdık. Köprü ve viyadük uzunluğumuzu 712 kilometreye çıkardık.50 kilometre olan toplam tünel uzunluğumuzu 631 kilometreye yükselttik" ifadelerini kullandı.

Akıllı ulaşım sistemlerinin önemini anlatan Karaismailoğlu,"Trafik güvenliğini artırmak için başvurulan en önemli tedbirlerden biri de hiç şüphesiz akıllı ulaşım sistemleridir. Bu noktada, bilişim teknolojilerindeki gelişimlere paralel olarak akıllı ulaşım sistemlerini de hizmete almaya başladık. Akıllı ulaşım sistemlerimizle; trafiğin yoğun olduğu ana akslardan başlamak üzere tüm ülke sathına yayılmış bir yapı oluşturmayı hedefledik. Hatırlayın lütfen, geçen yıl 16 Aralık tarihinde Ankara-Niğde Otoyolu'nu Türkiye'nin en akıllı yolu olarak halkımızın hizmetine sunduk; Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz, seyahat süresini kısaltan, karayolu ulaşımımızın stratejik bir parçasını tamamladık. Orada, bugün açılışını yaptığımız gibi bir ana kontrol merkezi vasıtasıyla 1,3 milyon metre fiber optik ağ ve yol boyunca yerleştirilen 500 adet trafik sensörü ile yol güvenliği en üst seviyede yönetiliyor. Kuzey Marmara Otoyolu Ana Kontrol Merkezi tam da bu amaca hizmet eden çok güzel ve doğru bir örnek oldu. Bildiğiniz üzere İstanbul'un batısındaki Kınalı mevkiinden başlayıp, Sakarya ilinin doğusunda Akyazı ilçesi yakınlarında sona eren Kuzey Marmara Otoyolu; İstanbul şehir içi trafiğini ve boğaz geçişini önemli ölçüde rahatlattı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılmasıyla birlikte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü trafiğinde seyahat süresinde yüzde 42 ye varan kısalma olmuştur. Ulusal ve uluslararası kara ulaşımı ile nakliye araçlarına kesintisiz, emniyetli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunuldu. 'Önce İnsan' yaklaşımımızın ayrılmaz bir parçası elbette doğanın, çevrenin korunması, sürdürülebilir, 'yaşanabilir bir dünyadır" şeklinde konuştu.

"Kuzey Marmara Otoyolu dünya çapında bir eserdir"

Kuzey Marmara Otoyolu'nun aydınlık yarınların nişanesi olduğunu belirten Karaismailoğlu," Kuzey Marmara Otoyolu her bir Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı için bir gurur vesilesidir. Gençlerimize, çocuklarımıza Türkiye'nin aydınlık yarınlarının bir nişanesi olarak gösterebileceğimiz dünya çapında bir eserdir. Ülkemizi ve milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için hiçbir engel tanımayacağımızın ve Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada lider ülkelerden biri olacağı günlerin ne kadar yakın olduğunun ispatı niteliğindedir. İnşa ettiğimiz bu dev eserin en gurur duyduğumuz yanı da insanı, onun canını, sağlığını ve huzurunu korumak için mümkün olan tüm imkanların seferber edilmesidir. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son veriyor, ülkemizi geleceğe bağlayan yol olarak nitelendirdiğimiz Kuzey Marmara Otoyolu Ana Kontrol Merkezi'mizin tüm milletimiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. - İSTANBUL