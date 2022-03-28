Lavrov: "Müzakerelerde çözüme dayalı bir sonuca ihtiyacımız var" - Son Dakika
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Lavrov: "Müzakerelerde çözüme dayalı bir sonuca ihtiyacımız var"

28.03.2022 14:20
Lavrov: "Müzakerelerde çözüme dayalı bir sonuca ihtiyacımız var"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerden çözüme dayalı bir sonuç çıkması gerektiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerden çözüme dayalı bir sonuç çıkması gerektiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sırbistan medyasına yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında yapılacak bir görüşmenin iyi hazırlanılmış olması gerektiğini ifade ederek, "Ukrayna'daki kriz ve Ukrayna içi çatışma bunca yıldır o kadar büyüdü ki birçok sorun birikti. Bu yüzden 'Bu konuda ne düşünüyorsun' şeklinde bilgi alışverişi yapmak verimli olmaz. Putin-Zelenskiy görüşmesi tüm kilit konularda sonuca netlik kazandırmalı" dedi. Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerde batının etkisine değinen Lavrov, "Rusya uzun yıllardır bu konuda batının dikkatini çekmek için çabalıyor. Ancak batının bunlara sesi çıkmıyor. Şimdi asıl mesele, müzakerelerde bazı konularda çözüm üretmek isteyen Ukraynalıları şımartmaktan vazgeçmektir. Şubat 2015'te imzalanan Minsk anlaşmalarını hemen sabote ederek bunu başardılar. Bu anlaşmanın uygulanamayacağını ilan ettiler. Bu nedenle süreci sabote etme niyetlerinin farkındayız ve bu sefer bu şekilde yürümeyecek. Müzakerelerde çözüme dayalı bir sonuca ihtiyacımız var. Bu da başkanlar tarafından belirlenecek" diye konuştu.

İstanbul'daki müzakereler

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında süren müzakerelerin İstanbul'daki toplantılarından umutlu olduklarını ifade eden Lavrov, "Bu müzakereler devam ediyor. Bir süredir devam eden video konferans şeklindeki görüşmelerden sonra müzakereler bugün ve yarın İstanbul'da yüz yüze devam edecek. Bu müzakerelerin başarıyla sonuçlanmasını bekliyoruz" dedi. Kiev'in Donbass'ta 8 yıldır süren savaşta kötü bir sınav verdiğini söyleyen Lavrov, "Rusya artık Donbass'a acı çeken insanların bir daha aynı şeyleri yaşamamasından yükümlüdür" şeklinde konuştu.

"İnternet siteleri üzerinden paralı asker topluyorlar"

Birçok ülkede Ukrayna büyükelçilikleri tarafından internet siteleri üzerinden Ukrayna'ya paralı asker toplanmaya devam edildiğini ifade eden Sergey Lavrov, "Batılı meslektaşlarımızın ve diğer ülkelerdeki muhataplarımızın dikkatini, Ukrayna büyükelçilikleri tarafından internet siteleri üzerinden Ukrayna için paralı asker toplandığına çektik. ve bu Viyana Sözleşmesinin göz ardı edilmesidir. Ukrayna'ya gönderilen kişilerin gönüllü olmadığı, paralı askerler olduğu açıktır" şeklinde konuştu.

Rusya'nın askeri operasyon kararından önce NATO'nun, Ukrayna'yı bir NATO karakolu haline getirmeyi amaçladığını kaydeden Lavrov, "Rusya, Batı'nın Ukrayna'yı NATO karakolu yapma girişimlerine dayanamadı. NATO'nun aklını başına toplamasını istiyoruz. Temel meşru çıkarlarımızla doğrudan ilgili olan en ciddi endişelerimizin yine de duyulduğunu anlaşılmaya başlandığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

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Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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