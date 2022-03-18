Lavrov: "Rusya'ya karşı 5 binden fazla yaptırım kararı alındı" - Son Dakika
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Lavrov: "Rusya'ya karşı 5 binden fazla yaptırım kararı alındı"

18.03.2022 14:01
Lavrov: "Rusya'ya karşı 5 binden fazla yaptırım kararı alındı"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya'ya karşı 5 binden fazla yaptırım uygulandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya'ya karşı 5 binden fazla yaptırım uygulandı. Bu, İran ve Kuzey Kore'ye uygulanan kısıtlamaları gölgede bırakan bir rekor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya- Ukrayna savaşı ve Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlara ilişkin Rus medyasına röportaj verdi. Bakan Lavrov, Rusya, Ukrayna ve tüm Avrupa için ortak güvenlik garantileri aradıklarını ifade etti. Lavrov, Rus ordusunun Ukrayna'daki varlığına ilişkin, "Hedefimiz, Ukrayna topraklarından böyle bir tehdidin gelmemesi için Ukrayna'yı askerden arındırmak ve ayrıca Ukrayna, Rusya ve tüm Avrupa ülkeleri için bölünmez ortak güvenlik ilkesine dayalı güvenlik garantileri elde etmektir. Bunu yıllardır teklif ediyoruz" şeklinde konuştu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışma durumunun çözüleceğini umduğunu söyleyen Lavrov, Batı'nın bunu engelleyebileceğine işaret ederek, "İki kardeş halkın tarihsel yakınlığının galip geleceğinden eminim" dedi.

"Ukrayna'ya silah sevkiyatı meşru hedef olacak"

Rusya'nın diğer ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmesine izin vermeyeceğini söyleyen Lavrov, Rus birliklerin Ukrayna'ya gelen herhangi bir silah sevkiyatını hedefi alabileceğini vurguladı. Lavrov, "Silah taşıdığını düşündüğümüz Ukrayna topraklarına giren herhangi bir yükün meşru bir hedef olacağını açıkça belirttik" dedi.

ABD yönetimine "Sam Amca" benzetmesi

Lavrov, konuşmasında "Sam Amca" diye nitelendirdiği ABD yönetimi için, "ABD'li şerifin yönetimi altındaki bir 'küresel köyün' varlığını asla kabul etmeyecek olanlar var. Çin, Hindistan, Brezilya, Arjantin, Meksika. Eminim ki bu ülkeler sadece 'Sam Amca' onlara bir şey yapmalarını emrettiğinde 'evet efendim' dedikleri bir durumda olmak istemiyorlar" ifadelerini kullandı. Lavrov ayrıca Rusya'nın da boyun eğmeyecek ülkeler arasında olduğunu söyledi.

"Rusya'ya karşı 5 binden fazla yaptırım uygulandı"

Lavrov, Batı medyasının Ukrayna savaşının yalnızca bir tarafını sunmaya çalışarak Rusya'ya karşı bir "bilgi savaşı" yürütmeye devam ettiğini belirtti. Batı'nın ülkesine benzeri görülmemiş şekilde yaptırım uyguladığını söyleyen Lavrov, ülkenin gelişimine dair önlemler alacaklarını kaydetti. Lavrov ayrıca, "Yaptırımların her zaman bizi güçlendirdiğini söylemeliyim" dedi. "Rusya'ya karşı 5 binden fazla yaptırım uygulandı. Bu, İran ve Kuzey Kore'ye uygulanan kısıtlamaları gölgede bırakan bir rekor" ifadelerini kullanan Lavrov, "Artık Batılı ortaklara güvenebileceğimiz yanılsaması paramparça oldu" ifadelerini kullanarak, artık sadece kendilerine ve Rusya ile olacak müttefiklere güvenebileceklerini kaydetti. - MOSKOVA

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Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Lavrov: 'Rusya'ya karşı 5 binden fazla yaptırım kararı alındı' - Son Dakika


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