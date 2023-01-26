6'lı masa - Son Dakika
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6'lı masa

26.01.2023 22:57

6'lı masa İYİ Parti'nin ev sahipliğinde gerçekleştirdiği 9 saatlik toplantının ardından adayını açıklamadı. Bir sonraki toplantıyı 13 Şubat'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde yapacak olan 6'lı masadaki partiler, bu süre içerisinde aday için anket yapacak. Sonuçları toplantıda değerlendirecek olan 6'lı masa, aday için son kararını kamuoyu ile paylaşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihini "14 Mayıs" olarak açıklamasının ardından Türkiye seçim havasına girdi. Bu kapsamda İYİ Parti'nin ev sahipliğinde 11. kez toplanan 6'lı masa ilk kez cumhurbaşkanı adayını görüştü. Ancak 9 saatlik toplantının ardından aday açıklanmadı.

"ADAYIMIZI NİHAİ DEĞERLENDİRME SONRASI AÇIKLAYACAĞIZ"

Toplantı sonrası yapılan ortak bildiride "Bugünkü toplantımızda seçimi kazanmaya ve ülkemizi halkımızın büyük bir teveccüh gösterdiği güçlendirilmiş parlamenter sistemle yönetmeye dair çok somut adımlar attık. Tamamlama aşamasına geldiğimiz Geçiş Sürecinin Yol Haritasını, Cumhurbaşkanı adayını belirleme süreciyle beraber nihai değerlendirme sonrası kamuoyuyla paylaşacağız." denildi.

6'LI SİYASİ PARTİ ANKET YAPACAK

Aday konusunda belirsizlik korunurken, 6'lı masa 12. toplantısı 13 Şubat'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Bu toplantıya kadar 6 siyasi parti "aday" için anket yapacak ve toplantıya bu anketlerle katılacak. Anketlerde ismi öne çıkan aday için değerlendirme yapılacak ve son karar kamuoyu ile paylaşılacak.

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9 saat süren toplantının ardından 6'lı masadan ortak bildiri 9 saat süren toplantının ardından 6'lı masadan ortak bildiri

6'lı Masa, Politika, Güncel, Son Dakika

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