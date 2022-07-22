Geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin başkenti Londra'ya gittiği iddia edilen Berat Albayrak, dönercide görüntülendi. Bakanlık görevinden istifa ettikten sonra çok fazla göz önünde yer almak istemeyen Berat Albayrak'ın o anları Twitter'da paylaşıldı.
Kavacık'taki dönercide ailesiyle birlikte görüntülenen Berat Abayrak'ın çalışanlarla sohbet ettiği görüldü. Dönercideki görüntüyü paylaşan kişi videolu gönderiye "Londra'da dedikleri Berat Albayrak bugün öğlen yemek yediğim Kavacıkta lokantada çıktı:)" notunu yazdı.
Son Dakika › Politika › Londra'da olduğu iddia edilen Berat Albayrak Kavacık'ta dönercide görüntülendi - Son Dakika