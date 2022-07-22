Londra'da olduğu iddia edilen Berat Albayrak Kavacık'ta dönercide görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin başkenti Londra'ya gittiği iddia edilen Berat Albayrak, dönercide görüntülendi. Bakanlık görevinden istifa ettikten sonra çok fazla göz önünde yer almak istemeyen Berat Albayrak'ın o anları Twitter'da paylaşıldı.

ÇALIŞANLARLA SOHBET ETTİ

Kavacık'taki dönercide ailesiyle birlikte görüntülenen Berat Abayrak'ın çalışanlarla sohbet ettiği görüldü. Dönercideki görüntüyü paylaşan kişi videolu gönderiye "Londra'da dedikleri Berat Albayrak bugün öğlen yemek yediğim Kavacıkta lokantada çıktı:)" notunu yazdı.