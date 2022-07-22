Londra'da olduğu iddia edilen Berat Albayrak Kavacık'ta dönercide görüntülendi - Son Dakika
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Londra'da olduğu iddia edilen Berat Albayrak Kavacık'ta dönercide görüntülendi

22.07.2022 13:17

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün öğle saatlerinde İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunan bir dönercide görüntülendi. Kavacık'taki ünlü dönercide ailesiyle birlikte yemek yiyen Albayrak'ın o anları sosyal medyada paylaşıldı.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin başkenti Londra'ya gittiği iddia edilen Berat Albayrak, dönercide görüntülendi. Bakanlık görevinden istifa ettikten sonra çok fazla göz önünde yer almak istemeyen Berat Albayrak'ın o anları Twitter'da paylaşıldı.

ÇALIŞANLARLA SOHBET ETTİ

Kavacık'taki dönercide ailesiyle birlikte görüntülenen Berat Abayrak'ın çalışanlarla sohbet ettiği görüldü. Dönercideki görüntüyü paylaşan kişi videolu gönderiye "Londra'da dedikleri Berat Albayrak bugün öğlen yemek yediğim Kavacıkta lokantada çıktı:)" notunu yazdı.

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Berat Albayrak, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Londra'da olduğu iddia edilen Berat Albayrak Kavacık'ta dönercide görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Londra'da olduğu iddia edilen Berat Albayrak Kavacık'ta dönercide görüntülendi - Son Dakika
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