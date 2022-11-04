Londra'ya giden Kılıçdaroğlu'ndan gençlere mesaj: İhtiyacınız olan parayı buldum - Son Dakika
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Londra'ya giden Kılıçdaroğlu'ndan gençlere mesaj: İhtiyacınız olan parayı buldum

04.11.2022 22:52

Londra'dan dün yaptığı paylaşımda gençlere seslenerek "Ülkemizi de kendinizi de zenginleştireceksiniz. Emeğiniz para edecek. Hepinizin yeri girişim evleridir. O parayı da size Bay Kemal bulacak" diyen Kılıçdaroğlu, bugün konu hakkında yeni bir paylaşım daha yaparak, "Gençler, sizin ihtiyacınız olan parayı buldum. Tüm dünyaya ilham vereceksiniz emin olun. Göreceksiniz güzel Türkiye'yi nasıl birlikte inşa edeceğimizi, haydi görüşürüz." ifadelerini kullandı.

CHP lideri Londra'da çeşitli temaslarda bulunmaya devam ediyor. 4 gündür İngiltere'de olan Kılıçdaroğlu, dün ScaleSpace ortak ofisinde yatırım şirketi Blenheim Chalcot'u ziyaret ettikten sonra bir video paylaşarak gençlere seslenmişti. "Ülkemizi de kendinizi de zenginleştireceksiniz. Emeğiniz para edecek. Çünkü hiçbirinizin yeri sokaklar değildir. Hepinizin yeri girişim evleridir. O parayı da size Bay Kemal bulacak" diyen Kılıçdaroğlu, bugün konu hakkında yeni bir açıklama daha yaptı.

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Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Londra'ya giden Kılıçdaroğlu'ndan gençlere mesaj: İhtiyacınız olan parayı buldum - Son Dakika
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