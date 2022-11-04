Londra'ya giden Kılıçdaroğlu'ndan gençlere mesaj: İhtiyacınız olan parayı buldum

CHP lideri Londra'da çeşitli temaslarda bulunmaya devam ediyor. 4 gündür İngiltere'de olan Kılıçdaroğlu, dün ScaleSpace ortak ofisinde yatırım şirketi Blenheim Chalcot'u ziyaret ettikten sonra bir video paylaşarak gençlere seslenmişti. "Ülkemizi de kendinizi de zenginleştireceksiniz. Emeğiniz para edecek. Çünkü hiçbirinizin yeri sokaklar değildir. Hepinizin yeri girişim evleridir. O parayı da size Bay Kemal bulacak" diyen Kılıçdaroğlu, bugün konu hakkında yeni bir açıklama daha yaptı.