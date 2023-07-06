Geçtiğimiz günlerde Rusya'da 1 günlük ayaklanma çıkaran Wagner lideri Prigojin, Belarus'a gitme şartıyla affedilmişti. Ancak Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Wagner lideri Yevgeny Prigojin'in nerede olduğu sorusuna kafa karıştıran bir yanıt verdi. Lukaşenko, "Bildiğim kadarıyla St. Petersburg'da. Belarus topraklarında değil" dedi.
Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine 24 Haziran'da girmişti. Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.
Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde sıkı güvenlik önlemlerini artırmıştı. Moskova ve Moskova bölgesi başta olmak üzere Ukrayna sınırına yakın Rus bölgelerinde terörle mücadele operasyon durumu ilan edilmişti. Yevgeniy Prigojin'in, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti.
Prigojin, tarafların birinde Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, "Prigojin, Belarus'a gidecek." ifadesini kullanmıştı.
Son Dakika › Politika › Belarus'a gitme şartıyla affedilen Wagner liderinin Rusya'da olduğu bilgisine ulaşıldı - Son Dakika