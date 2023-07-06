Belarus'a gitme şartıyla affedilen Wagner liderinin Rusya'da olduğu bilgisine ulaşıldı - Son Dakika
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Belarus'a gitme şartıyla affedilen Wagner liderinin Rusya'da olduğu bilgisine ulaşıldı

06.07.2023 12:11

Rusya'nın paralı ordusu Wagner'in başlattığı isyan, 1. günün sonunda Belarus'un arabuluculuk yapması ile sona ermişti. Anlaşma şartlarına göre Wagner lideri Prigojin'in Belarus'a gitmesi gerekirken, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, "Bildiğim kadarıyla St. Petersburg'da. Belarus topraklarında değil" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Rusya'da 1 günlük ayaklanma çıkaran Wagner lideri Prigojin, Belarus'a gitme şartıyla affedilmişti. Ancak Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Wagner lideri Yevgeny Prigojin'in nerede olduğu sorusuna kafa karıştıran bir yanıt verdi. Lukaşenko, "Bildiğim kadarıyla St. Petersburg'da. Belarus topraklarında değil" dedi.

VATANA İHANET ETMEKLE SUÇLANDILAR

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine 24 Haziran'da girmişti. Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Belarus lideri Lukaşenko: Wagner lideri ülkemizde değil, Rusya'da
Lukaşenko - Putin

İSYAN 1. GÜNÜN SONUNDA SONA ERDİ

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde sıkı güvenlik önlemlerini artırmıştı. Moskova ve Moskova bölgesi başta olmak üzere Ukrayna sınırına yakın Rus bölgelerinde terörle mücadele operasyon durumu ilan edilmişti. Yevgeniy Prigojin'in, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti.

BELARUS'A GİDECEĞİ AÇIKLANMIŞTI

Prigojin, tarafların birinde Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, "Prigojin, Belarus'a gidecek." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: Adım gibi eminim bir süre sonra bu adam suikasta kurban gider Cevap Yaz 14 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Belarus'a gitme şartıyla affedilen Wagner liderinin Rusya'da olduğu bilgisine ulaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belarus'a gitme şartıyla affedilen Wagner liderinin Rusya'da olduğu bilgisine ulaşıldı - Son Dakika
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