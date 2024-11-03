Lütfü Savaş, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi - Son Dakika
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Politika

Lütfü Savaş, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla ilgili, ''Bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız.'' diyen CHP'nin önceki dönem Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, partiden kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

03.11.2024 22:02  Güncelleme: 22:38
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Önceki dönem Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

CHP'Lİ LÜTFÜ SAVAŞ DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından kameralar karşısına geçti. Yücel, önceki dönem Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın partiden kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini açıkladı. Yücel, "Geçmiş dönemde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olan Sayın Lütfü Savaş bugün MYK toplantımızda oybirliğiyle alınan kararla kesin ihraç sebebiyle disipline sevk edilmiştir" dedi.

"BUGÜNÜN CHP'Sİ DEM'LENMEKLE MEŞGUL"

Lütfü Savaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Bölge yangın yeri. Savaş kapımızda. Emperyalist güçler bölgemizde sınırları değiştirmeye başladı…. Terör örgütleri üzerinden içimize fitnelik sokan, etnik çatışma hayalleri görenler için bugün bu ülkenin kurucu iradesinin partisine her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç var ! Ve bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız.

Lütfü Savaş, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş

Ve bugün gerek sınırımızda terör devleti kurmak isteyenler, gerekse sınırlarımız içinde ayrı devletçikler kurmak isteyenler karşısında daima yüce Türk Miilletini bulur. Bu millet yeni kurtuluş savaşını hem başlatır, hem de zaferle taçlandırır. Bu millet ki; farklı etnik gruplardan olup, bütünleşmiş, birleşmiş ve vatan yüzeyinde millî birliği sağlamış Atatürk milliyetçiliği ile bir "Ulus Devlet" olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milletidir.

"CHP'LİLERİ BİRLİKTE MÜCADELE ETMEYE DAVET EDİYORUM"

Dileğim bu ülkenin kurucu partisinin de her türlü işgalden kurtulup ya da kurtarılarak kendi kurtuluş savaşını yapabilmesidir. Bunun için ben Lütfü Savaş olarak bu mücadeleyi başlatıyorum. Ve CHP'nin kuruluş ayarlarına dönmesi için tüm CHP'lileri birlikte mücadele etmeye davet ediyorum. "Bağımsızlık Benim Karakterimdir" diyen kurucu irademiz Mustafa Kemal Aratürk'ün izinde bugün bölgemizdeki ve içerdeki tehditlere karşı tüm CHP'lileri birlik olmaya çağırıyorum!

"TERÖR BAĞLANTILI SİYASETÇİLERLE YOL YÜRÜYENLERİ TARİH AFFETMEYECEK"

İkbal derdine düşmüş birkaç kişinin elinde oyuncak haline gelmiş, hatta terör bağlantılı parti ve siyasetçiler ile sırf koltuk için yol yürüyenleri tarih zaten affetmeyecektir. Bizler bu uğurda CHP'nin sözüm ona değişim adı altında kuruluş felsefesinden sapmasına ve nihayetinde tarih olmasına izin vermeyeceğiz…"

Lütfü Savaş, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Lütfü Savaş, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Lütfü Savaş, CHP\'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

Esenyurt Belediye Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi, Esenyurt Belediyesi, Lütfü Savaş, Ahmet Özer, Politika, Güncel, Hatay, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Lütfü Savaş, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Hasan Babacan:
    doğru söylemiş adam. Bu ülkenin siyaset anlayışı mide bulandırıcı a dan z ye 13 1 Yanıtla
  • Serhat Bağcı:
    Çok iyi yapmışlar ellerine sağlık 4 7 Yanıtla
  • Zafer musaboğlu:
    Cehapenin gerçek yüzü.Eleştiriye bile tahammülleri yok.İktidar olsalar kendilerinden olmayanların gözünü yaşına bakmaz bunlar...Hala bunlara oy veren olmasının bir açıklamasının Tdk'da karşılığı yok. 8 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    hakemlerin salıncağına binerek BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE olamazsınız küçük emrahlar bunu beyninize kazıyacağız 2 2 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Ne bok yaptığınız belli değil 1 1 Yanıtla
  • Gursel kalen:
    CHP bu gereksiz adamı Hatay’da aday göstererek Hatay’ı Akp ye kaptırdı 0 1 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Ferhat Beşiktaş pişmanlıktır GS şampiyon olacak gerzek kuş beyinli 0 0 Yanıtla
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