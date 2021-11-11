Macaristan Başbakanı, Türkiye'ye ait tarihi eserleri Erdoğan'a iade etti - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı resmi törenle karşıladı. Orban, Macaristan'da 2016 yılında güvenlik güçleri tarafından ele geçirilen ve Türkiye'ye ait olduğu belirlenen 101 parça tarihi eseri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İki ülke marşlarının okunmasının ardından Orban, tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı. Liderler, daha sonra heyetlerinde bulunan bakanları tek tek tanıttı. Tanışma sırasında Orban, Türk bakanlarla Erdoğan ise Macar bakanlarla tokalaştı. Türk heyetinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yer aldı. İki lider, karşılama töreninin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

101 PARÇA TARİHİ ESER İADESİ

Macaristan Başbakanı Orban, daha sonra 29 Eylül 2016 tarihinde Macaristan'da güvenlik güçleri tarafından ele geçirilen 101 parça tarihi eseri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iade etti. Budapeşte Sanat Müzesi'nde muhafaza altına alınan eserler, Van Müzesi uzmanlarınca görselleri üzerinden incelenmiş, güvenlik güçlerinin 2015 yılında Ağrı Patnos'ta gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirilen bazı eserler ile Macaristan'da bulunanlar üzerinde benzer sarı tortunun yer aldığı ve bu durumun, eserlerin aynı gruba ait olduğunu gösterdiği tespit edilmişti. Büyük çoğunluğu bronzlardan oluşan eserlerin, Urartu dönemine ve Türkiye'ye ait olduğu anlaşılmıştı. Macaristan'dan Türkiye'ye iadesi sağlanan buluntu grubu arasında, benzeri Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenen boğa başlı kazan, çeşitli silahlar ve taşıt aksamları ile at koşum takımları bulunuyor. Urartulu krallar veya yüksek sınıflara ait olduğu düşünülen eserler gerek buluntu durumu gerekse çeşitliliği açısından Urartu arkeolojisi için sıra dışı buluntu grubu olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan daha önce Macaristan'dan 25 Şubat 2021'de, aralarında savaş arabası parçaları, mobilya aksamı, mermer figürün ve sikkelerin yer aldığı, Anadolu kökenli 413 eserin iadesi de gerçekleşmişti.