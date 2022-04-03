Macaristan'da halk sandığa gidiyor - Son Dakika
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Macaristan'da halk sandığa gidiyor

03.04.2022 13:20
Macaristan'da halk sandığa gidiyor

BUDAPEŞTE (İHA)– Macaristan'da 8,2 milyon seçmen, ülkenin Ulusal Meclisi'nin yeni üyelerini belirlemek için sandık başına giderek oy kullanıyor.

BUDAPEŞTE (İHA)– Macaristan'da 8,2 milyon seçmen, ülkenin Ulusal Meclisi'nin yeni üyelerini belirlemek için sandık başına giderek oy kullanıyor.

Orta Avrupa ülkesi Macaristan'da seçim maratonu başladı. 9,7 milyonluk nüfusa sahip ülkede, bugün vatandaşlar sandık başına gitmeye başladı. Macar halkı, ülkede 12 yıldır iktidarda olan ve homofobik ve otoriter politikalarıyla eleştirilen Viktor Orban ve 6 partinin ortak adayı olan Péter Márki-Zay arasında seçim yapacak. Başkent Budapeşte'de oy kullanan Victor Orban, büyük bir zafer beklediğini söyleyerek, oy pusulasını barış ya da savaş arasında bir seçim olarak nitelendirdi.

Muhalefet lideri Peter Marki- Zay ise seçimler devam ederken, oylamanın gidişatından memnun olduğunu dile getirerek, seçim sonucu için umutlu olduğunu söyledi.

Macaristan'da TSİ 06.00'da başlayan oy verme işlemi 19.00'a kadar devam edecek. - BUDAPEŞTE

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Orta Avrupa, Macaristan, Seçmen, Sandık, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Macaristan'da halk sandığa gidiyor - Son Dakika


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