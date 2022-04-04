Macaristan'da Halk Yeniden Viktor Orban Dedi - Son Dakika
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Macaristan'da Halk Yeniden Viktor Orban Dedi

04.04.2022 01:56
Macaristan'da Halk Yeniden Viktor Orban Dedi

Macaristan'da 3 Nisan günü yapılan genel seçimlerin galibi yeniden Başbakan Viktor Orban'ın liderliğindeki Genç Demokratlar Birliği (Fidesz) oldu.

Macaristan'da 3 Nisan günü yapılan genel seçimlerin galibi yeniden Başbakan Viktor Orban'ın liderliğindeki Genç Demokratlar Birliği (Fidesz) oldu. 8,2 milyonun üstünde seçmeni olan ülkede sandığa giderek oy kullananların sayısı 5 milyon 216 bin 424 oldu. Oy kullanma oranının yüzde 67.8 olduğu Macaristan'da 2010 yılından bu yana ülkeyi yöneten Fidesz, üst üste dördüncü kez de seçimlerden zaferle ayrılarak büyük başarıya imza attı.

Macaristan'da TSİ 01.00'e kadar sandıkların yüzde 95'i sayıldı. Ülke genelinde oyların yüzde 53.42'sini alan Fidesz ve müttefiki Hristiyan Demokrat Halk Partisi (KDNP), 199 sandalyeli Macaristan'da 134 milletvekilliği kazanmayı garantiledi.

Fidesz-KDNP koalisyonu oyların yüzde 53,42'sini, Demokratik Koalisyonu (DK), Jobbik, Momentum, Macaristan Sosyalist Partisi (MSZP), Macaristan Yeşiller Partisi (LMP) ve Macaristan için Diyalog Partisi'nin (PM) oluşturduğu "Macaristan için Birlik" yüzde 35'ni aldı. Aşırı sağcı Bizim Ülkemiz (Mi Hazank) ise seçim barajının yüzde 5 olan Macaristan'da aldığı yüzde 6 oyla Meclis'e girerek büyük başarıya imza attı. - BUDAPEŞTE

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Macaristan'da yapılan genel seçimi, Başbakan Viktor Orban'ın liderliğindeki Fidesz-KDNP koalisyonu kazandı. Macaristan'da yapılan genel seçimi, Başbakan Viktor Orban'ın liderliğindeki Fidesz-KDNP koalisyonu kazandı. KARDEMİR, Türkiye'nin kalkınmasına 85 yıldır katkı sağlıyor KARDEMİR, Türkiye'nin kalkınmasına 85 yıldır katkı sağlıyor Macaristan'da seçimler: Viktor Orban için tamam mı? devam mı? Macaristan'da seçimler: Viktor Orban için tamam mı? devam mı?

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Macaristan'da Halk Yeniden Viktor Orban Dedi - Son Dakika


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