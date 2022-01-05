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Macron'un açıklamaları Ulusal Mecliste tartışmalara yol açtı - Son Dakika

Macron'un açıklamaları Ulusal Mecliste tartışmalara yol açtı

05.01.2022 18:44
Macron'un açıklamaları Ulusal Mecliste tartışmalara yol açtı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Kovid-19 aşısını yaptırmayanları canını çok sıkmak istediğine yönelik açıklaması Ulusal Mecliste tartışmalara neden oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Kovid-19 aşısını yaptırmayanları canını çok sıkmak istediğine yönelik açıklaması Ulusal Mecliste tartışmalara neden oldu.

Muhalefet partilerinin milletvekillerinin Macron'un bu açıklamasına tepki göstermesinin ardından Ulusal Mecliste Kovid-19 aşı kartına ilişkin yasa tasarısı görüşülmeleri yeniden durduruldu.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketin lideri Jean-Luc Melenchon, Macron'un açıklamasını Meclise yapılmış hakaret olarak nitelendirdi.

Bir cumhurbaşkanından bunun gibi açıklamaların beklenmediğini ifade eden Melenchon, kabalığın hiçbir fayda sağlamadığını söyledi.

Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) Grup Başkan Vekili Damien Abad, yaptığı açıklamada, Macron'un açıklamasının sorumsuzluk olarak nitelendirdi. Abad, Fransa'nın artık Fransızların bir kısmına hakaret edildiği bir dönemde olduğunu belirtti.

LR'in Başkanı Christian Jacob da bir cumhurbaşkanının bu tür söylemlerde bulunmaması gerektiğini ifade ederek, "Fransızların canını sıkmayı hedefleyen bir yasa tasarısını" desteklemeyeceğini söyledi.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin lideri ve cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen ise Macron'un açıklamalarının daha önce benzeri görülmemiş bir şiddeti içerdiğini dile getirdi. Le Pen, Macron'un politikasının "hiçbir yasayı ihlal etmeyen Fransızların bir kısmına savaş açmayı" hedeflediğini iddia etti.

Başkent Paris'in de içinde olduğu Ile-de-France Bölgesi Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Valerie Pecresse de, Macron'un onun gibi düşünmeyen Fransızlara tahammül edemediğini öne sürdü. Pecresse, hakaretin hiçbir zaman çözüm olmadığını söyledi.

Öte yandan Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Açık konuşalım. Kim kimin canını sıkıyor? (Kovid-19) Aşısını karşı olanlar." dedi.

Attal, aşıya karşı olanların tüm haklara sahip olmak istediğini ancak bunun mümkün olmadığını aktardı.

Ulusal Mecliste tasarıya ilişkin görüşmeleri yerel saatle 15.00'da yeniden başladı.

Muhalefet partilerinin talebi üzerine Meclise gelen Başbakan Jean Castex, burada yaptığı konuşmada, aşısını yaptırmayan Fransızlarla sorunu olduklarını ifade ederek, "Ülkemizde aşılı olanların sayısı artırılması gerekiyor. Cumhurbaşkanı'nın söylediğini her yerde duyuyorum. Evet, elbette öyle. Bunu biliyorsunuz." diye konuştu.

Macron, Le Parisien gazetesine verdiği ve dün akşam yayımlanan demeçte, aşılı olmayanlar üzerinde sosyal hayatı kısıtlayarak baskı kurduklarını belirtmişti.

Yetişkinlerin yüzde 90'dan fazlasının aşılandığı bilgisini paylaşan Macron, "(Kovid-19) Aşısını yaptırmayanların canını çok sıkmak istiyorum. Bunu sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Strateji bu. Onları cezaevine göndermeyeceğim, zorla aşılamayacağım. Ancak 15 Ocak'tan itibaren restorana gidemeyeceksiniz, (kafede) kahve içemeyeceksiniz, tiyatro ve sinemaya gidemeyeceksiniz." ifadelerini kullanmıştı.

Fransa'da Ulusal Mecliste görüşülen ve Kovid-19 sağlık kartını aşı kartına dönüştürecek yeni yasa tasarısına göre kafe, restoran, müze, tiyatro ve sinema salonları gibi belli mekanlara girişlerde sadece aşıların tamamlandığını gösteren belge istenecek ve test artık geçerli olmayacak.

Hükümet, tasarının 15 Ocak'a kadar yasalaşmasını hedefliyor.

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Kaynak: AA

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