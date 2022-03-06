Macron ve Putin telefonda görüştü - Son Dakika
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Macron ve Putin telefonda görüştü

06.03.2022 17:25
Macron ve Putin telefonda görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Fransa'da Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 1 saat 45 dakika süren bir telefon görüşmesi yaptı. Açıklamada görüşmenin Macron'un talebi üzerine gerçekleştiği belirtildi.

Macron, 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon düzenlemesinden bu yana Putin ile birkaç telefon görüşmesi yapmıştı. Perşembe günkü görüşmenin sonunda Macron'un Ukrayna'da "en kötünün henüz gelmediğini" düşündüğü bildirilmişti. - PARİS

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Vladimir Putin, cumhurbaşkanı, Fransa, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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