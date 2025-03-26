Mahmut Tanal Saraçhane'de gençleri dağılmaları için böyle ikna etmeye çalıştı - Son Dakika
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Politika

Mahmut Tanal Saraçhane'de gençleri dağılmaları için böyle ikna etmeye çalıştı

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CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal Saraçhane'deki gençleri dağılmaları için "Evimize gideceğiz. Bu saatte hak olmaz" ifadeleriyle ikna etmeye çalıştı. Gençler ise, "Memleket elden gidiyor hakkın saati mi olur? Siz gidebilirsiniz, biz burada vatanı tutuyoruz" diyerek yanıt verdi.

26.03.2025 14:11
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CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Saraçhane'deki gençlerle buluştu. Gençlerin dağılmaları için ikna çabasına giren Tanal, karşılıklı diyaloglar yaşandı. Gençler, hakkını savunmak ve vatanını korumak için orada olduklarını belirttiler. Tanal ise bu saatte hak olmayacağını ifade etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturmalarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden sürece tepki gösteren binlerce vatandaş Saraçhane başta olmak üzere birçok kentte meydanlarda protesto gösterileri düzenledi. 19 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde dikkat çeken anlar yaşandı.

"BU SAATTE HAK OLMAZ"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, gösterilerdeki gençleri dağılmaları için ikna etmeye çalıştı. "Evimize gideceğiz. Bu saatte hak olmaz" diyen Mahmut Tanal ile gençler arasında şu diyalog yaşandı.

Mahmut Tanal: Evimize gideceğiz

Gençler: Ne evi ya.

Mahmut Tanal: Ne demek ne evi.

Gençler: Hakkımızı savunmaya buradayız.

Mahmut Tanal: Bu saatte hak olmaz.

Gençler: Memleket elden gidiyor hakkın saati mi olur? Başkanım müzik dinlemeye mi geldik? Siz gidebilirsiniz biz burada vatanı tutuyoruz. Biz nöbetteyiz, siz gidin.

Mahmut Tanal Saraçhane\'de gençleri dağılmaları için böyle ikna etmeye çalıştı

Milletvekili, Mahmut Tanal, Şanlıurfa, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Mahmut Tanal Saraçhane'de gençleri dağılmaları için böyle ikna etmeye çalıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • trgyky1978:
    vatan nöbeti yüzünü kapatarak mı tutulur çevreye polise zarar vererekmi olur vandallar sizi 260 41 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Beyin fukarasi gençlik.. HIRSIZİN hakini bekliyor 215 34 Yanıtla
  • Davut Cirak:
    Ekremin karısı çocukları sıcak villada otururken bunlar vatan kurtarıyormuş 191 28 Yanıtla
  • stanciu george:
    yuzunu saklayarak degıl göğsünü gere gere vatanı savunursun gerçi yakıp yıktıgın vatan senın olmayınca nasıl savunulur bılmıyorsun 153 16 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    noldu lan son dakika ayak seslerini duydun milletin yalloş 41 82 Yanıtla
  • Szka788304:
    sorsan bu ubidiklere liderin kim yok sadece chp nin yalan ve iftiralarına inanmışlar araştırma dahi yapmadan 83 10 Yanıtla
  • Ramazan Demirci:
    Vatan nöbetini yine aynı vatanın malına, polisine, askerine zarar vererek tutuyorlar, nasıl ama? 72 9 Yanıtla
  • Serdar Er:
    seni buluçaz oğlum 46 14 Yanıtla
  • Arzum Baskara:
    Calana soz yok kuruyana denmeyen yok 26 4 Yanıtla
  • Kirker:
    korkak fare yüzünü aç sana vatan öğretsin 13 5 Yanıtla
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