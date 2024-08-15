Makam arasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi - Son Dakika
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Politika

Makam arasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi

Makam arasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu\'na sevk edildi

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarınca, Suriye'de görev yaparken makam aracıyla Suriye'den Türkiye'ye insan kaçakçılığı yaptığı iddiaları sonrasında emekliye ayrılan Tuğgeneral Bilal Çokay ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Çokay'ın Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği bildirildi.

15.08.2024 12:16
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Suriye sınırında "makam aracıyla insan kaçakçılığı" olayında emekliliğe sevk edilen Tuğgeneral Bilal Çokay ile ilgili, "Emekliliğe sevk edilen ve daha sonra tutuklanan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay, devam eden adli sürecin yanı sıra idari olarak da Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş olup, süreç devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

OLAY ORTAYA ÇIKINCA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Diyarbakır 16'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanı olduğu dönem Çokay hakkında "makam aracıyla para karşılığı insan kaçakçılığı yaptığı" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Olayın ortaya çıkmasının ardından emekliliğe sevk edilen Çokay, soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınıp Şanlıurfa'ya getirilmişti.

BAŞINI DİĞER ASKERLERİN İFADESİ YAKTI

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Çokay, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından, daha önce tutuklanan biri astsubay iki uzman çavuşun verdiği ifadeler ve elde edilen yazışmalar üzerine tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

O PARA İLE GAZİNO AÇMIŞLAR

Çokay'ın emir astsubayı ve 2 koruması olan uzman çavuşlar daha önce tutuklanmıştı. 2 yıldır aynı yöntemle insan kaçakçılığı yaptıkları belirlenen ve sözleşmeleri feshedilen astsubay ve uzman çavuşlarla ilgili dikkat çeken bilgilere ulaşılmıştı. Eski uzman çavuşların, yasa dışı elde ettikleri para ile gazino ve oto galeri açtıkları tespit edilmiş, tutuklanan astsubayda ise 600 bin dolar (19,6 milyon lira) para ele geçirilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı, Tuğgeneral, Türkiye, Suriye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Makam arasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Fernando Schancez: Tuz kokmuş,bu memleket iflah olmaz… 57 3 Yanıtla
  • Çelikk: Rütbe gitti 19 7 Yanıtla
  • Serkan Basar: Gömdüğü paralarla emekliliğin tadını çıkartır neredeeeeeeeeeeennn nereye 25 1 Yanıtla
  • null: Bu zihniyet kim bilir ordaki halka ve fakir aile çoçuğu erlere ne çile yaşatmışlardır.. 7 1 Yanıtla
  • Ali : Toprak doyursun gözünüzü. 8 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: eğer doğruluğu kanitlanirsa yazıklar olsun sana 2 1 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Disiplin kurulu nedir yahu disiplin kurulu sadece idari bir yaptırımı vardır.bu generalin yargıda yargılanması lazım.suçu ispatlanırsa gerekli cezayı alır suçsuz olduğu ortaya çıkarsa tüm haklarını iade edersiniz. 2 0 Yanıtla
  • Adem Uçuk: Yatarı 1-2 yıl. Kalan parayla bir ömür saadet eder. 1 0 Yanıtla
  • Osman Koca: ekmek arası sanırım 0 0 Yanıtla

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