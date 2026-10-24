Malatya\'nın Akçadağ ilçesinde Keklikpınarı Camisi törenle ibadete açıldı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yapımı tamamlanan Keklikpınarı Camisi, düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Akçadağ Belediyesi ile Yeni Keklikpınarı Cami ve Müştemilatı Yaptırma ve Yaşatma Derneği iş birliğinde yapımı tamamlanan caminin açılış törenine Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş'ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Törende konuşan Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, caminin hayırlı olmasını dileyerek yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Program, yapılan duaların ardından sona erdi.