Üye Girişi
Mali'deki Fransa büyükelçisine 72 saat süre - Son Dakika

Mali'deki Fransa büyükelçisine 72 saat süre

31.01.2022 18:31
Mali'deki Fransa büyükelçisine 72 saat süre

Mali Dışişleri Bakanlığı'na çağırılan Fransa'nın Bamako büyükelçisine ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre verildi.

Mali Dışişleri Bakanlığı'na çağırılan Fransa'nın Bamako büyükelçisine ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre verildi.

Fransa'nın Bamako Büyükelçisi Joel Meyer, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves le Drian tarafından son günlerde yapılan Mali'deki geçiş hükümetine ilişkin açıklamaların tepki çekmesi üzerine Mali Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İki ülke arasında aylardır süren gerilim nedeniyle bakanlığa çağırılan Meyer'den 72 saat içerisinde Mali topraklarını terk etmesi istendi.

Fransız Dışişleri Bakanı le Drian, Mali'deki geçiş dönemi hükümetini "kanunsuzlar" olarak nitelendirmişti. - BAMAKO

YORUMLAR
500

Dışişleri Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Bamako, Fransa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Mali'deki Fransa büyükelçisine 72 saat süre - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:28 18 yaşındaki gelin, gerdek gecesinde cinsel ilişkiye girdiği sırada hayatını kaybetti
18:24 Son Dakika: Vatandaşın beklediği haber Erdoğan'dan geldi! Elektrikte indirimli tarife aylık 210 kilovata yükseliyor
18:22 Son Dakika: Erdoğan'dan Kabine'de revizyon sinyali: Gerektiğinde yeni değişiklikler yapabiliriz
18:06 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 önemli konunun masaya yatırıldığı Kabine toplantısının ardından konuşuyor
18:06 Google'dan WhatsApp kullanıcılarını üzecek hamle! Yedeklemeler sınırlandırılacak
17:44 Sokaktan geçen vatandaş fark etti! Kadının, yanındaki köpek için yaptıkları gündem oldu
17:40 Fenerbahçe, TFF'ye başvuruda bulundu! Trabzonspor için soruşturma başlatın
17:17 Galatasaraylılar yeni başkanını seçti! Burak Elmas'ın da gönlü o isimden yana
17:12 Tarım Kredi'de bayrak değişimi! Yeni müdür görevi devraldı
16:52 Tarihi transferde sona gelindi, saatte kazanacağı para ağızları açık bırakıyor! İşte Kylian Mbappe'nin oynayacağı yeni takım
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 18:37:26. #1.12#
SON DAKİKA: Mali'deki Fransa büyükelçisine 72 saat süre - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement