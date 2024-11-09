Mansur Yavaş 29 Ekim konserlerinin hesabı için gün ve saat verdi

Politika

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve konserler için 69 milyon, 71 milyon ve 80 milyonluk ödemeler yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu iddialar sonrasında başlattığı soruşturmanın tamamlandığını duyuran Yavaş, 11 Kasım Pazartesi günü saat 15.00'te konuya ilişkin açıklama yapacağını söyledi.

Hatası olan herkesin soruşturulduğunu belirten Yavaş, "Pazartesi saat 15.00'te açıklama yapacağım. Tüm Türkiye'nin de izlemesini isterim bir görsünler bakalım hesap kitap neymiş. Hatası olan da savcılığa gider. Şu ana kadar hiçbir şeyi gizlemedik. Bütün iddialar benim belediyemde soruşturulur. Bazı bürokratlarım üzülüyor soruşturmalara ama temize çıkmaları iyidir. Bir itiraz geldiğinde bunu mutlaka teftiş ediyoruz. Bu ihaleyi yapan Kültür Dairemiz'dir burada da hataları olan varsa gereğini yaparlar." ifadelerini kullandı.

Yavaş, son olarak ise, "Çalınmadan da çalışılabileceğini göstermek en büyük şiarımız" dedi.