Mansur Yavaş 29 Ekim konserlerinin hesabı için gün ve saat verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Mansur Yavaş 29 Ekim konserlerinin hesabı için gün ve saat verdi

Geniş Video İzle

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve konserler için ödendiği iddia edilen milyonlarca liraya ilişkin 11 Kasım Pazartesi günü saat 15.00'te açıklama yapacağını duyurdu.

09.11.2024 20:29  Güncelleme: 20:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve konserler için 69 milyon, 71 milyon ve 80 milyonluk ödemeler yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu iddialar sonrasında başlattığı soruşturmanın tamamlandığını duyuran Yavaş, 11 Kasım Pazartesi günü saat 15.00'te konuya ilişkin açıklama yapacağını söyledi.

Hatası olan herkesin soruşturulduğunu belirten Yavaş, "Pazartesi saat 15.00'te açıklama yapacağım. Tüm Türkiye'nin de izlemesini isterim bir görsünler bakalım hesap kitap neymiş. Hatası olan da savcılığa gider. Şu ana kadar hiçbir şeyi gizlemedik. Bütün iddialar benim belediyemde soruşturulur. Bazı bürokratlarım üzülüyor soruşturmalara ama temize çıkmaları iyidir. Bir itiraz geldiğinde bunu mutlaka teftiş ediyoruz. Bu ihaleyi yapan Kültür Dairemiz'dir burada da hataları olan varsa gereğini yaparlar." ifadelerini kullandı.

Yavaş, son olarak ise, "Çalınmadan da çalışılabileceğini göstermek en büyük şiarımız" dedi.

Mansur Yavaş 29 Ekim konserlerinin hesabı için gün ve saat verdi

Cumhuriyet Bayramı, Mansur Yavaş, Politika, 3-sayfa, 29 Ekim, Ankara, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Mansur Yavaş 29 Ekim konserlerinin hesabı için gün ve saat verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Sudem melis:
    İnanmıyorum Bir kere Ok Yaydan Çıktı Başkan 86 83 Yanıtla
  • Aydın Yılmaz:
    şimdi açıkla 29 ekimi niye bekliyosun o zamana kadar kılıfına uydurursunuz 79 72 Yanıtla
  • Trabzonspor S:
    sana güveniyorduk eğerki konuşulanlar doğruysa sendende.... bi....lok olmaz. demektir. bu kadar para insanların vergilerini nasıl peşkeş çekersiniz o tiplere 65 55 Yanıtla
  • Kasim Ozdal:
    Eğer bu iddia ortaya atılmasaydı para cukka olacaktı.Şimdi aslı çıkarsa bu işin istifa etmen gerek.Yoksa diğer partilerden farkın olmaz. 65 45 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Ne diyecek Hemen söyleyeyim . Sorumlular cezalandırıldı iş akitleri feshedildi..Sanki imzayı atarken o yüksek rakamı görmüyor gibi... 55 26 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    tabiki herkes her şeyin hesabını vermeli en iyisi bu 59 6 Yanıtla
  • Ercan KARABACAK:
    Neden 11 kasım çık adam gibi açıkla neyin kafası bu neden milletin aklıyla oynuyorsun 43 22 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    17 25 aralık unutmadık unutmayacağız sesiniz çıkmıyor akp ve havarileri 25 31 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Hesap soranlar bı hesap verseler Ne iyi olacak Ülkeyi oligine kadar somurenler halka hesap veririm diyor.Konser hesabı sorum yüzlerce araçla uçakla korumayla gezip saraylarini günlük harcamasını kıssa ülke feraha çıkacak.Aklimizla dalga geçip insanları ruh hastası etti .Büyük ekonomist ..... 33 11 Yanıtla
  • Yağız KORKMAZ:
    Sana güveniyorduk sende mi yazan kardeş; Siyaset ve dürüstlüğün aynı kişi de kesişme ihtimali % kaç acaba? Bütün belediyelerde lükse ve harama harcanan parayla şehirlerde fakirler doymaz mı sence? 20 8 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:30 Mansur Yavaş 29 Ekim konserlerinin hesabı için gün ve saat verdi Mansur Yavaş 29 Ekim konserlerinin hesabı için gün ve saat verdi
19:05 Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan dışarı çıktı Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan dışarı çıktı
18:47 Devlet Bahçeli, Ankara sokaklarını bu şarkıyla turladı, aracın kontağındaki detay dikkat çekti Devlet Bahçeli, Ankara sokaklarını bu şarkıyla turladı, aracın kontağındaki detay dikkat çekti
17:59 21 Ağustos’ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler 21 Ağustos'ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler
09:38 Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor
09:31 Yeniden faiz indirimine mi gidilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi Yeniden faiz indirimine mi gidilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi
08:44 Hayali düşmanıyla çatışıp yaralanan şahıs viral oldu Hayali düşmanıyla çatışıp yaralanan şahıs viral oldu
08:30 Meteoroloji’den kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı
08:19 Narkoçelik-47 Operasyonu: 150 Şüpheli Yakalandı Narkoçelik-47 Operasyonu: 150 Şüpheli Yakalandı
08:11 Bir bardak çayın fiyatı şaşırtıyor: 250 lira ödeyen var Bir bardak çayın fiyatı şaşırtıyor: 250 lira ödeyen var
07:46 MasterChef Türkiye’de Danilo Zanna’nın dişi kırıldı MasterChef Türkiye'de Danilo Zanna'nın dişi kırıldı
07:17 Metiner’in Hizbullah terör örgütü ile ilgili sözleri gündem oldu Metiner'in Hizbullah terör örgütü ile ilgili sözleri gündem oldu
00:55 Yüzlerce vatandaş, İsrail firmasına bağlı tırları limana sokmadı Yüzlerce vatandaş, İsrail firmasına bağlı tırları limana sokmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2024 22:09:10. #1.11#
SON DAKİKA: Mansur Yavaş 29 Ekim konserlerinin hesabı için gün ve saat verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.