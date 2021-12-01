Mansur Yavaş'a MHP'den bir tehdit daha: Artık hasmımızdır! - Son Dakika

Ankara'da Alparslan Türkeş Vakfı'nın düzenlediği Türkeş anmasına bir grup saldırmış, vakıf yetkilileri ve Türkeş'in oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş, MHP İl Başkanı ile Ülkü Ocaklarını sorumlu tutmuştu. MHP Ankara İl Başkanı'nın anma programı öncesi hedef göstermeleri de bu iddiaya dayanak yapılmıştı.

BAHÇELİ'DEN TEHDİT

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alarak "Üzücü olaylar yaşandı geçen hafta. MHP olarak konunun üzerinde duruyoruz. Elde ettiğimiz ön bilgiler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Bey'in elinin altında geliştiği kanaati hakim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Artık kendisinin arkasında bir ülkücü nefes vardır, her gün de takip edecektir" ifadelerini kullandı.

CHP'DEN BAHÇELİ'YE YANIT

Bahçeli'nin sözlerine cevap veren CHP Genel Başkan yardımcısı Seyit Torun, "Mansur Yavaş'ın arkasında Ankara halkının ve Millet İttifakı'nın nefesi vardır" diyerek, "Eşkıyalığa pabuç bırakmayız" ifadesini kullandı. Tehdit edilen Mansur Yavaş ise "İlgimiz olmayan konulardan dolayım hakkımda yapılan açıklamalara bir yanıt vermeyeceğim" demişti.

YENİ TEHDİT MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI'NDAN

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, önce bir yazılı açıklamayla sonra da Twitter hesabından Yavaş'ı hedef aldı. Açıklamasında "Bir zamanlar MHP'yi CHP'lileşmekle suçlayan Yavaş, aynı CHP'nin kucağında; Belediyenin, yani Ankara halkının imkânlarını MHP'nin kuyusunu kazmak için seferber etmiştir. Mansur Yavaş artık hasmımızdır ve Ülkücü Hareketin nefesi ensesindedir" diyen Yalçın Twitter hesabından da açıklamalarını sürdürdü:

"Mansur Yavaş artık rahat durmalı! Sayın Genel Başkanımızın haklı ikazlarını dikkate almalı! Almazsa kendisi bilir. Bizden söylemesi: Rüzgâr eken fırtına biçer. Fitne eken; öfke, kin, nefret, hışım ve şiddet biçer! Halkın haceti bunlar değil!" ifadelerini kullandı:

"CHP'li Seyit Torun, Mansur Yavaş'a ayar veren Genel Başkanımız hakkında densizlik ederek sosyal medya üzerinden "Orada dur Bahçeli!" diye tıslamış! Haddini bil Torun! Haddini ve yerini bil! Tatava yapma! Koskoca MHP Lideri; partisi aleyhinde dolap döndüren düzenbaz Mansur Yavaş'a uyarıda bulunmayacak, sicilli devşirmeniz de MHP'nin arkasından serbestçe iş çevirecek öyle mi? Sevsinler sizi! Seyit Torun, hızını alamayıp "Tehditleriniz acizliğinizdir." demiş. Asıl acizlik, kendi insan kaynaklarını tüketip MHP'nin sokağa bıraktıklarıyla iş tutmaktır."

"BU HADSİZ PERE ARKASINDAN MHP DÜŞMANLIĞI YAPIYOR"

"Seyit Torun! Arkasında halkın olduğunu iddia ettiğin Mansur Efendi var ya, halka hizmet için harcama yapması gerekirken Belediye bütçesinden MHP'nin safra ve atıklarına ulufe dağıtıyor. Bir zamanlar Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi CHP'lileşmekle suçlayan bu hadsiz, şimdi sizin kucağınızda perde arkasından MHP düşmanlığı yapıyor. Ne kadar düşük, atık, artık, fosil, muarız varsa başına topluyor, yallayıp yemliyor."

"MANSUR YAVAŞ ARTIK RAHAT DURMALI"

"Mansur Efendi arkasına aldığı İP Müdiresi ile birlikte, MHP camiasına fitne ve tefrika sokmak üzere atık ve dönek örgütlemedeki beyhude gayretini sevgili Ankaralılara tevcih etse, kendisi için de halk için de daha hayırlı ve yararlı olur. Mansur Yavaş artık rahat durmalı! Sayın Genel Başkanımızın haklı ikazlarını dikkate almalı! Almazsa kendisi bilir. Bizden söylemesi: Rüzgâr eken fırtına biçer. Fitne eken; öfke, kin, nefret, hışım ve şiddet biçer! Halkın haceti bunlar değil!"