Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur - Son Dakika
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Politika

Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur

Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur

CHP'nin Tüzük Kurultayı'nda konuşma yapması için kendisine son 1 saat haber verilmesine kızan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, partiden istifa edeceği iddialarını net dille yalanladı. Adaylıkla ilgili konuşan Yavaş, ''Adaylık konusu başta olmak üzere şu an tartışılan tüm konular zamanı geldiğinde oturulur konuşulur.'' ifadelerini kullandı.

19.09.2024 23:37
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CHP'den istifa edeceği iddialarını net dille yalanlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Adaylık konusu başta olmak üzere şu an tartışılan tüm konular zamanı geldiğinde oturulur konuşulur." dedi.

MANSUR YAVAŞ, İSTİFA İDDİALARINI YALANLADI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin Tüzük Kurultayı'nda yapacağı konuşmada kendisine son bir saat kala haber verilmesine sahnede sitem edince iddialar da beraberinde geldi. Yavaş'ın CHP'den istifa edeceği öne sürüldü.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'a konuşan Mansur Yavaş, istifa iddialarını yalanladı. Yavaş şunları söyledi: "Son dönemde kulis bilgisi adı altında sürekli mesnetsiz haber, köşe yazısı ve yorumlara konu olduğumuzu görüyorum. 'Yavaş partisinden ayrılacak. Başka partiden aday olacak. Farklı siyasi partilerle görüşüyor' şeklinde birçok asılsız iddianın konusu oluyorum.

"ADAYLIK KONUSU ZAMANI GELDİĞİNDE KONUŞULUR"

Fakat, gerçeklerin oralarda yazanlar ve anlatılanlarla yakından uzaktan bir ilgisi yok. Adaylık konusu başta olmak üzere şu an tartışılan tüm konular zamanı geldiğinde oturulur konuşulur. Ancak; bu asılsız iddiaların aynı şahıslar tarafından kulis bilgisi adı altında sürekli gündeme getirilmesinde artık kötü niyet arıyorum. Kirli siyasete alet olmayacağım."

Cumhuriyet Halk Partisi, Mansur Yavaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur - Son Dakika

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