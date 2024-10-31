Mansur Yavaş, Ahmet Özer hakkında sessizliğini bozdu: Neden bu tarihe kadar beklendi? - Son Dakika
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Politika

Mansur Yavaş, Ahmet Özer hakkında sessizliğini bozdu: Neden bu tarihe kadar beklendi?

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CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör soruşturması kapsamında tutuklandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Özer'in tutuklanmasının ardından sessizliğini bozdu. Yavaş, yaptığı açıklamada ''İnternette yayınlanan Cumhuriyet savcılığının tutuklama talep müzekkeresinde bahsettiği olay ve iddiaların 5-10 yıl kadar geriye giderek tespit edildiği açıklanmaktadır. Neden bu tarihe kadar beklenmiştir?'' ifadelerini kullandı.

31.10.2024 10:07  Güncelleme: 10:17
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CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, dün sabah saatlerinde "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan evinde gözaltına alındı. Konuyla ilgili CHP'li başkanlardan peş peşe açıklamalar gelirken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sergi paylaşımı yapması dikkat çekti.

Özer'in tutuklanması kararının ardından Yavaş'tan ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından tutuklama kararına tepki gösteren Mansur Yavaş, Özer'in gözaltına alınmasının hukuka uygun olmadığının altını çizdi.

Yavaş maddeler halinde yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"1. Öncelikle seçilmiş bir belediye başkanının davetle çağrı mümkün iken sabahın 5.30'unda evinin basılarak gözaltına alınması hukuka uygun değildir. Sadece itibarsızlaştırmak istendiğinin bir göstergesidir.

2. Akşam internette yayınlanan Cumhuriyet savcılığının tutuklama talep müzekkeresinde bahsettiği olay ve iddiaların 5-10 yıl kadar geriye giderek tespit edildiği açıklanmaktadır. Neden bu tarihe kadar beklenmiştir?

3. Hiç kimse suç işleme özgürlüğüne sahip değildir. Belediye Başkanının varsa suçu yasalara uygun şekilde yargılaması yapılıp cezalandırılması mümkün iken delillerin karartılma ihtimali olmaması, sabit ikametgah sahibi olması ve bunun gibi nedenlerle tutuksuz yargılama usulü varken tutuklama yapılması usul ve yasaya aykırıdır.

4. Son günlerde bir yandan terör örgütü liderine yasal statü verilmeye çalışılıp (Yargıtay İçtihatlarında terör örgütü üyeliği için çok somut ve ciddi kanıtlar aranmasına rağmen) Ahmet Özer'in afaki ve soyut suçlamalarla tutuklanması demokrasi ve hukuk devleti adına endişe vericidir.

5. Henüz tutuklama yapılmadan soruşturma esnasında bazı internet sitelerinde Esenyurt Belediyesine kayyum atandığı iddiaları ve bu iddianın gerçekleşmiş olması işin siyasi boyutunun inkar edilemez bir hal aldığını göstermektedir."

Mansur Yavaş, Ahmet Özer hakkında sessizliğini bozdu: Neden bu tarihe kadar beklendi?

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Son Dakika Politika Mansur Yavaş, Ahmet Özer hakkında sessizliğini bozdu: Neden bu tarihe kadar beklendi? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (51)

  • Murat:
    Size mi soracak devlet ne zaman operasyon yapacağını.!!! Siz gidin can yoldaşınız S.Demirtaşı ziyaret edin ona moral verin. " Selo abeyy sıkma canını sayılı günler çabuk geçer " diyin.!! 169 162 Yanıtla
  • Resul Alsan:
    Bi defada yerli ve milli olyn, omurgalı olun da altındaki sebepleri veya yan unsurları araştırıp konuyu sulandırıp bulandırmak yerine, neden bu adam teröristlerle iş tutmuş, onlarla sürekli görüşüp durmuş diye sorun be!!! 168 78 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    ...Mesele bumu sence, Mahsur! 110 60 Yanıtla
  • Mustafa Kaya:
    ypg ile pkk arasında nasıl fark yoksa pkk ile chp arasında da bir fark olmadığı bir daha tescillenmiştir 92 69 Yanıtla
  • Celil Başer:
    CHP nin kuyruğuna basınca ÖZEL İMAMOGLU YAVAŞ Nasılda hotluyor darısı Ekoya 99 60 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    ...Yani , sence tüm mesele bunu Mahsun! 86 50 Yanıtla
  • Mustafa Kaya:
    adalet adalet çığırtkanlığı yapanlar adalete engel olmaya çalışıyorlar hükümetin bu durumla alakası yok devletin resmi merciileri gerekeni yapıyor 5 10 sene önce de yapılsaydı siz chpkklılar yine aynı tavırı srgilerdiniz 86 44 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    Paçalari tutustu !! Ya kendilerinide takip ettiyseler diye ! 78 51 Yanıtla
  • Mehmet Topal:
    takip edilir suç unsurları netleşince operasyon olur tane tane anlattım 79 26 Yanıtla
  • Murat Bulut:
    bütün siyasi partiler ülkemiz için beka sorunu 66 13 Yanıtla
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