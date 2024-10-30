CHP'liler Ahmet Özer'e destek vermesini beklerken Mansur Yavaş sergi paylaşımı yaptı - Son Dakika
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Politika

CHP'liler Ahmet Özer'e destek vermesini beklerken Mansur Yavaş sergi paylaşımı yaptı

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CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ''PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak'' suçundan sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. Konuyla ilgili CHP'li başkanlardan peş peşe açıklamalar gelirken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sessiz kalması dikkatlerden kaçmadı.

30.10.2024 12:05  Güncelleme: 12:25
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CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. Özer'in evinde ve belediye binasında arama yapıldı. Ahmet Özer'in terör örgütü yöneticisi Remzi Kartal ile 14 kez görüştüğü öğrenildi.

MANSUR YAVAŞ SERGİ PAYLAŞIMI YAPTI

Olayın ardından CHP lideri Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP'li başkanlardan tepkiler peş peşe gelirken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sergi paylaşımı yapması dikkat çekti.

"NEDEN SESSİZSİNİZ?" DİYE SORDULAR

Yavaş'ın gönderisinin altına "Ahmet Özer için açıklama yapmayarak bir kez daha takdirimi kazandınız", "Adalet yerini bulsun, hak eden hak ettiğini alsın demek istiyor", "Esenyurt Belediye Başkanı'nı gözaltına aldılar, neden sessizsiniz", "Ahmet Özer gözaltında başkan, neden sessizsin?" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte Yavaş'ın o paylaşımı;

Mansur Yavaş, Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına sessiz
CHP\'liler Ahmet Özer\'e destek vermesini beklerken Mansur Yavaş sergi paylaşımı yaptı

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Son Dakika Politika CHP'liler Ahmet Özer'e destek vermesini beklerken Mansur Yavaş sergi paylaşımı yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Murat:
    Aklım almıyor daha dün Mustafa Kemal'in askerleri diye bagiranlar bugün PKK destekçisi Bld.bşk desteklemek için bir birini eziyor.!! Gerçekten CHP bu ülke için MİLLİ GÜVENLİK SORUNU olmaya başladı.!!!!! 213 48 Yanıtla
  • Tony Montana:
    SAYIN CUMHURBAŞKANI MANSUR YAVAŞ DİYECEKSİNİZ !!! 122 125 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    Chp li olarak pkk ile bağlantısı varsa gereği yapılsın derim.. devlet gerekeni yapıyor normal olarak 137 9 Yanıtla
  • Gökhan Biçer:
    Aranızdan biraz olsun düzgün biri çıkmasına bizler de sizler gibi şaşırıyoruz. 119 16 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    adam gibi adam mansur başkan 80 26 Yanıtla
  • stanciu george:
    vallahı de bıllahı de cehape bu ulkenın beka sorunudur 72 26 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    bu adam diğer CHP liler gibi hain değil bu adamın içinde halende milliyetçi vatan sevgisi var duruyor umarım aday olur oy veririm 72 13 Yanıtla
  • Zafer Rustu kaya:
    Çare Mansur Yavaş 50 26 Yanıtla
  • Emsal doğan:
    kesinlikle mansur yavaş.... 35 19 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Sıkıldım Artık Yeter 20 17 Yanıtla
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