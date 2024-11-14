Mansur Yavaş, Belediye Etkinlik Harcamalarını Karşılaştırdı - Son Dakika
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Politika

Mansur Yavaş, Belediye Etkinlik Harcamalarını Karşılaştırdı

Mansur Yavaş, Belediye Etkinlik Harcamalarını Karşılaştırdı

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da kendi dönemi ile AK Parti döneminde düzenlenen etkinliklere yapılan harcamaları karşılaştırıldığı bir tablo yayınladı.

14.11.2024 21:50
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, kendi başkanlığı döneminde belediye tarafından düzenlenen tüm etkinliklere ilişkin harcama raporunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yavaş, 2019 ila 2024 yılları arasında gerçekleştirilen 426 etkinlik için toplam 30 milyon 130 bin dolar harcama yapıldığını belirtti.

Yavaş, belediyenin AK Parti yönetiminde olduğu 2014 ila 2019 yılları arasında ise 80 etkinlik için toplam 32 milyon 933 bin dolar harcandığını kaydetti.

Yavaş'ın paylaştığı tabloda not olarak; geçmiş yıllara ilişkin dolar kurunun, gerçekleştirilen hizmet alımlarının işe başlama/sözleşme tarihi göz önünde bulundurularak Merkez Bankası'nın resmi internet sayfasından alındığı aktarıldı.

Öte yandan Yavaş, paylaşımında, "Gelin gerçeklere hep beraber verilerle bakalım. Çünkü rakamlar asla yalan söylemez." ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş, AK Parti, Politika, Ekonomi, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Politika Mansur Yavaş, Belediye Etkinlik Harcamalarını Karşılaştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Yalnız Kurt:
    Yahu siz demedinizmi bunlar israfçı biz israfı bitireceğiz şöyle yapacağız böyle yapacağız. Ama çıkmış hala onlar şu kadar harcadı biz bu kadar. Kimin parasını nereye peşkeş çekiyorsunuz. 5 0 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Tiyatro Yapma Açlık Sınırında Milyonlarca Kişi Var Paçavra Sanatçı Bozuntularına Vereceğine Yardım Et ÇarÇur Etmeyin 1 1 Yanıtla
  • Hakan Kan:
    Devletin malı deniz,yemeyen keriz diye bir sözü başka ülkede duyamazsınız. 1 0 Yanıtla
  • Yusuf Çarman:
    Mansur başkan SUS! Konuştukça batıyorsun! 0 0 Yanıtla
  • Neccom:
    tamamda seni niye seçtiler , bende yapıyorum ama , usulü farklı demek içinmi. akparti zamanında ankarayı ankara yaptılar, senin kaç metron, kaç alt geçitin var veya yaptığın gözle görünür , elle tutulur biz yapın var 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    doğrudur başkan yalnız borçlu belediye etkinlik yapmasın kim olursa olsun bence artı paran varsa yapsın 0 0 Yanıtla
  • Tuna güler:
    Anlamazlar başkanım bunlar. Bunlara ver makarnayı yesinler. 0 0 Yanıtla
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