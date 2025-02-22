Mansur Yavaş, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimine İlişkin Değerlendirmede Bulundu - Son Dakika
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Politika

Mansur Yavaş, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimine İlişkin Değerlendirmede Bulundu

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CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için gittiği ön seçime aday olmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığına kapıyı kapatmadı. Yavaş, ''Talep olursa bunu değerlendireceğiz'' dedi.

22.02.2025 14:24  Güncelleme: 14:47
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CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için 23 Mart'ta yapılacak ön seçim için başvuru süresi sona erdi. 116 milletvekilinin önseçim için imza verdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu önseçime tek aday olarak girecek. Cumhurbaşkanı adayı olmak istediği bilinen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayını erken belirlemeyi doğru bulmadığını, aday belirlemede tek yöntemin önseçim olmaması gerektiğini belirterek, önseçime girmeyeceğini CHP Lideri Özgür Özel ve İmamoğlu'na da iletmişti.

100 BİN İMZA SORUSU

Bu gelişmelerin ardından Yavaş'ın nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu. "Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı için son başvuru için dün son gündü. Sizin yol haritanız nasıl olacak? Adaylıktan vazgeçtiniz diyecek miyiz yoksa 100 bin imza toplayıp adaylığınızı mı ilan edeceksiniz?" sorusuna Yavaş şu yanıtı verdi:

"GÜNÜ GELDİĞİNDE DEĞERLENDİRİLECEK"

"Bunları konuşmak için çok erken. En son birlikte yaptığımız toplantıda bütün alternatifleri masaya yatırdık. Bu alternatifler hep gündemde olacaktır. Şu anda erken seçimin tarihi yok bir şeyi yok bunları konuşmak için çok erken. Toplantıda da sayın Genel Başkanımıza da Ekrem Bey'e şunu söylemiştim: Bizim kendi başımıza aday olma ya da olmama hakkımız yok artık. Toplum günü geldiğinde ne karar verirse, talep olursa bunu değerlendireceğiz. Bunu söylerken de asla partide bölünmüşlük, fikir ayrılığı var gibi görüntülerin içinde beni asla bulamayacaksınız. Bunlar günü geldiğinde değerlendirilecek şeylerdir."

Mansur Yavaş, CHP\'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimine İlişkin Değerlendirmede Bulundu

Mansur Yavaş, Politika, 3-sayfa, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Mansur Yavaş, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimine İlişkin Değerlendirmede Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Serkan Acar:
    CHP’nin adaylarına bakarmısınız ikisi de birbirinden beceriksiz biri tatilci biri kefen soyucu:))))))))) 35 50 Yanıtla
  • Müslüm Yaman:
    konserlere verdiğin paralar mahsuru bitirdi 31 49 Yanıtla
  • Casper:
    Sizden Birşey Olamaz Diktatöre DevamKe 18 40 Yanıtla
  • Hasan Kiremitci:
    Bu ülkeye, bu Millete, kim faydalı olacaksa, Rabbim onu Bu ülkenin Başına Getirsin. 52 0 Yanıtla
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