Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime katılmayacak - Son Dakika
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Politika

Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime katılmayacak

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime katılmama kararı aldı.

10.02.2025 10:34
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçim için ismi geçen adaylardan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kararını verdi.

ÖN SEÇİME KATILMAYACAK

Mansur Yavaş, CHP'de yapılacak ön seçime katılmama kararı aldı. Yavaş bu kararını dün akşam CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptıkları üçlü zirvede Özel'e bildirdi.

Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ön seçime katılmama kararı aldı

GÖRÜŞME SONRASI PAYLAŞIM

Görüşme sonrası CHP genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Özel, "Birlikteyiz, hep birlikte olacağız, hep beraber kazanacağız, Türkiye kazanacak" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ön seçime katılmama kararı aldı

KRİTİK TOPLANTI BUGÜN

Görüşme tam da seçim için yol haritasının netleşeceği parti meclisi toplantısı öncesinde yapıldı. Bugün saat 12.00'de başlayacak Parti Meclisi toplantısının gündeminde, erken seçim stratejileri yer alacak. Toplantıda ayrıca, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak seçim, aday kriterleri ve ön seçim için yönerge hazırlıkları masaya yatırılacak.

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Özgür Özel, ismi CHP'nin cumhurbaşkanı adayları arasında geçen, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanları, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la dün akşam bir araya gelmişti. Erken seçim çağrısı yapan CHP, cumhurbaşkanı adayını da üyelerinin oylarıyla belirleme kararı almıştı. İmamoğlu bu kararı desteklerken; Yavaş, bu adım için erken olduğunu söylemişti.

Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime katılmayacak

Mansur Yavaş, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Ankara, Gündem, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Politika Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime katılmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (58)

  • Tuna güler:
    Bizi bu Garebetten kurtaracak tek kişi sensin Mahsur başkan 638 814 Yanıtla
  • Turgay Kayaoğlu:
    isabet olmuş sen daha Ankara'yi yonetemiyorsun ülkeyi nasıl yönetecen 528 476 Yanıtla
  • Yusuf Çarman:
    Mansuru diskalifiye ettiler. BURADAN YAZIYORUM NOT EDİN! GELECEĞİN EN BÜYÜK PROPLEMİ EKO OLACAK. ÖNGÖRÜM O YÖNDE. SOSYAL MEDYADA TEK KELİME EDEMİYORSUN İNANILMAZ TROL ORDUSU TEPENE BİNİYOR. ÇOK TEHLİKELİ. 237 239 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Însanlarimizi kutuplaştirmadan kurtaracak her kesimi kucaklayacak bir lidere ihtiyacimiz var oda sayin ÎMAMOĞLU 198 222 Yanıtla
  • Mevlut Arslan:
    ekreme sahayı bırakma 224 50 Yanıtla
  • Apple User:
    çünkü adamı harcayacaklardı 212 32 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    büyük yanlış yaptın senin için oy verecektik biz 79 122 Yanıtla
  • Tuncay null:
    Bu ozgur sarayin hamisi daha secim yok bi bok yok baskanlari ne hale getiriyo iste sonuc erdogan gene kazanacak hic bi is yapmasa bile 141 44 Yanıtla
  • Güneyt null:
    Helal olsun. Zaten şimdiden aday belirlemek erken demişti. Dik duruşu kararlı ne istediğini bilen bir tecrübeli siyasetçi 138 25 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    en iyisini yapmış 117 20 Yanıtla
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