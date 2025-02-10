Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime katılmayacak

Politika

2 yıllık aşk orucunu bozdu! Yeni sevgilisini böyle ilan etti

Cumhuriyet Halk Partisi'nde cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçim için ismi geçen adaylardan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kararını verdi.

ÖN SEÇİME KATILMAYACAK

Mansur Yavaş, CHP'de yapılacak ön seçime katılmama kararı aldı. Yavaş bu kararını dün akşam CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptıkları üçlü zirvede Özel'e bildirdi.

GÖRÜŞME SONRASI PAYLAŞIM

Görüşme sonrası CHP genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Özel, "Birlikteyiz, hep birlikte olacağız, hep beraber kazanacağız, Türkiye kazanacak" ifadelerini kullandı.

KRİTİK TOPLANTI BUGÜN

Görüşme tam da seçim için yol haritasının netleşeceği parti meclisi toplantısı öncesinde yapıldı. Bugün saat 12.00'de başlayacak Parti Meclisi toplantısının gündeminde, erken seçim stratejileri yer alacak. Toplantıda ayrıca, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak seçim, aday kriterleri ve ön seçim için yönerge hazırlıkları masaya yatırılacak.