Mansur Yavaş, disipline sevk edilen teğmenler için "Alınlarından öpüyorum" dedi - Son Dakika
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Politika

Mansur Yavaş, disipline sevk edilen teğmenler için "Alınlarından öpüyorum" dedi

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kara Harp Okulu mezuniyetinin ardından 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan ve kılıçlı yemin eden teğmenlerin disipline sevkine tepki gösterdi. Yavaş, "Atatürk'e bağlılık bir suç değildir, asla da olamaz. Gençlerimizi alınlarından öpüyorum" dedi.

16.11.2024 17:26  Güncelleme: 17:56
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Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos'ta düzenlenen mezuniyet töreninde yeni mezun teğmenlerin protokolün tören alanından ayrılmasının ardından "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganını attıktan sonra kılıçlı yemin etmesine ilişkin olarak başlatılan soruşturma tamamlandı. Kılıçlı yemin töreni soruşturmasına ilişkin CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu'ya " TSK'dan ayırma cezası verilmesi maksadıyla" Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin tebligat yapıldığını bildirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş karara tepki gösterdi.

"GENÇLERİMİZİ ALINLARINDAN ÖPÜYORUM"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan Kara Harp Okulu mezuniyetinin ardından kılıçlı yemin eden ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan teğmenleri için sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Atatürk'e bağlılık bir suç değildir, asla da olamaz. Disipline sevk edilen genç teğmenlerimizin 'Atatürk'ün askerleriyiz' diyerek gösterdikleri bu kararlı duruş, Cumhuriyet'in ruhunu taşımaktadır. Gençlerimizi alınlarından öpüyorum."

Mansur Yavaş, disipline sevk edilen teğmenler için 'Alınlarından öpüyorum' dedi

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos'taki Kara Harp Okulu mezuniyet törenin ardından teğmenler kılıç çatma töreni düzenleyerek "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atmıştı. Öğrenciler, dönem birincisi Ebru Eroğlu'nun öncülüğünde şu sözlerle hep bir ağızdan ant içmişti: "Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türküm diyene!"

Bu görüntüler sosyal medya hesaplarında da paylaşılmış, ardından siyasetin gündemine yerleşmişti. Teğmenlerin kılıç çatma törenin ardından iktidar kanadından sert tepkiler gelmiş, teğmenler hakkında önce tahkikat ardından soruşturma yürütülmüştü.

Mansur Yavaş, disipline sevk edilen teğmenler için "Alınlarından öpüyorum" dedi

Kara Harp Okulu, Mansur Yavaş, Politika, 3-sayfa, Güncel, Teğmen, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Mansur Yavaş, disipline sevk edilen teğmenler için 'Alınlarından öpüyorum' dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (49)

  • Fayton Faytoncu:
    Ebru gündes tan da senin alnından opuyor ) 98 62 Yanıtla
  • Celil Başer:
    zihniyetiniz bu olduğundan alnından öpersiniz aliskinsiniz askerle darbeler yapmaya 82 67 Yanıtla
  • oktay sayar:
    Bize böyle ,vatanı savunacak gençler ,her zaman lazım 71 65 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    Ülkücülüğü kalmamış galiba.iyi bir solcu olmuş.işte siyaset. 69 39 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    hemen zıplamış bay mahsur...ebrunun hesabını ver sen önce,sonra öpersin askerlerin .... 66 37 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Türk askerine kimse diz çöktüremez.. 68 24 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    MUSTAFA KEMAL IN ASKERLERİYİZ............. 44 35 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Ben de öpüyorum alınlarından. 36 37 Yanıtla
  • Nurettin ÇELİKBAĞ:
    Darbeci kafanın canı cehenneme... 51 21 Yanıtla
  • Metin Celik:
    Sen Atatürkçü müsün? 37 20 Yanıtla
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