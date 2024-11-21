Mansur Yavaş eylem yapan madencileri ziyaret etti: 'Bakan ile görüştüm...' - Son Dakika
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Politika

Mansur Yavaş eylem yapan madencileri ziyaret etti: 'Bakan ile görüştüm...'

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Nallıhan'da bulunan Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesine karşı eylem yapan madencileri ziyaret etti. Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada Yavaş, ''Bakan ile görüştüm, önümüzdeki hafta işçileri kabul edecek'' dedi.

21.11.2024 09:38  Güncelleme: 10:02
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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali'ninözelleştirilmesine karşı çıkan madenciler, kendilerini madene kapatarak eyleme başladı.

Madencilerin eylemi 24 saati geçerken; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eylemlerini sürdüren işçileri ziyaret etti.

"BAKAN, İŞÇİLERLE GÖRÜŞECEK"

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Yavaş, bakan ile görüştüğünü belirtti. Bakanın işçi temsilcilerini önümüzdeki hafta kabul edeceğini belirten Yavaş, işçilerin yanında olacaklarını belirtti.

Yavaş açıklamasında, "Öğrendiğim kadarıyla dün Bakan Yardımcısı gelip gereken bilgileri almışlar. Arkadaşlarımız eylemlerine devam ediyorlar. Biz de eylemleri sürecinde Ankara Büyükşehir, Beypazarı, Nallıhan belediyeleri olarak destek olmaya devam edeceğiz. Sayın bakan ile telefonla görüştüm. Önümüzdeki hafta buradaki temsilcileri kabul edeceğini, kömür üretimine son vermeyeceklerini söyledi. Ben de arkadaşlara ilettim. Aynı zaman bu arkadaşların güvence istediklerini belirttim. Önümüzdeki hafta görüşerek sorun çözülür diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş eylem yapan madencileri ziyaret etti: \'Bakan ile görüştüm...\'

Mansur Yavaş, Politika, Çayırhan, Nallıhan, 3-sayfa, Ankara, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Mansur Yavaş eylem yapan madencileri ziyaret etti: 'Bakan ile görüştüm...' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Murat:
    Hangi sıfat ile görüştün? Konser paralarını cukka eden sıfat ile mi? Yoksa PKK destekçisi DEM vekillerine destek sıfatı ile mi? 5 5 Yanıtla
  • yavuz d:
    yav b.s chp belediyelerindeki grev yapan iscileri niye ziyaret etmiyorsun 5 1 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    Konsere vereceğin parayı emekçiye ver çok düşünüyorsan emekçiyi 2 2 Yanıtla
  • Kemsl:
    çorba dagitsaydin....her türlü vaadi veripte hiçbir şey yapamamak ne anlama geliyor. 1 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    ak makarnalar konser diyor surekli de. allahiniz yok mu sizin. koca eli belediyesi konsere bu sene harcadigi parayi neden yazmiyorsunuz ? anka parka harcanan balonlara verilen kat trilyonlara neden laf edemiyorsunuz ? hani muslumansiniz ya adilsiniz ya sozde 1 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    mesela erzincanda senin kendi ulkende ki altini Kanadalilar alip goturuyor. milyarlarca dolar. ona neden laf etmiyorsunuz ? tutturmuasunuz konser de konser ?? 0 0 Yanıtla
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