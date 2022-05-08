Mansur Yavaş ilçe ziyaretlerine Akyurt ile devam etti - Son Dakika
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Mansur Yavaş ilçe ziyaretlerine Akyurt ile devam etti

08.05.2022 10:15
Mansur Yavaş ilçe ziyaretlerine Akyurt ile devam etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Akyurt'ta 26 mahalle muhtarı ve STK temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Akyurt'ta 26 mahalle muhtarı ve STK temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Akyurt ilçesinde 26 mahalle muhtarı, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, dernek başkanları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkentlilerin taleplerini dikkate alarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Yavaş, " Sincan'ın bir kısmı, Pursaklar ve Akyurt muhtarlarıyla bir araya gelemedik. Maalesef pandemi olayı ortaya çıktı. Biz gelemesek de bu ortamda yine muhtarlarımız ile 'Muhtar Mobil' üzerinden temas kurarak veya belediye personeli üzerinden görevli dairelerimiz üzerinden sürekli kendileriyle görüşerek istekleri doğrultusunda da çalışmaya başladık. Bu taleplerin çoğunu da yerine getirdik" dedi.

İlçedeki çalışmalara değinen Yavaş, "Şu anda 80 tane köyün açıktan akan kanalını kapattık. 30-40 tanesi yeni ve şu anda ihaleler kapsamında devam ediyor. Yine içme suyu açısından da birçok çalışmalar yapıyoruz. Örneğin 2017 yılında projesi yapılmasına rağmen yapılmayan Akyurt'a Çubuk üzerinden su getirdik ve bunun gibi birçok mahallemizde içme suyu açısından çalışmalarımız devam ediyor. Buraya gelmeden 'eksiklerimiz neler var' diye sordum, 'yapamadıklarımız neler var' diye sordum. İki mahallede asfalt serimi eksik kalmış, o da bu yılki programda var, gelirken listesini aldım" dedi.

Ankara'nın daha yaşanılır bir yer olması için birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan Yavaş, kimseyi ayırmadan çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Kırsal kalkınma destekleri ile çiftçilerin ekonomisine katkı sağlamayı istediklerini belirten Başkan Yavaş, hayata geçirmek istedikleri yeni üretim modelini de anlatarak, "Sadece Akyurt'ta 3 bin 500'e yakın çiftçiye destek oluyoruz. Burada sizler vasıtasıyla duyurmak istiyorum. Şimdi biz tohum dağıttık ve diyoruz ki aldığınız tohumları bize geri verin. Yetiştirince biz de onları başkasına verelim, devir daim ile çevirelim. Ürettiğiniz buğdaylardan mümkün olduğu kadarını bize satın. Halk Ekmek bunları alsın un yapsın, ekmek yapsın, vatandaşa ucuz ürün satalım. Biz de sizi tüccarın eline düşürmeyelim" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Mansur Yavaş ilçe ziyaretlerine Akyurt ile devam etti
Mansur Yavaş ilçe ziyaretlerine Akyurt ile devam etti
Mansur Yavaş ilçe ziyaretlerine Akyurt ile devam etti
Mansur Yavaş ilçe ziyaretlerine Akyurt ile devam etti

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Sivil Toplum Kuruluşları, Mansur Yavaş, Sincan, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Mansur Yavaş ilçe ziyaretlerine Akyurt ile devam etti - Son Dakika


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