Mansur Yavaş ile ilgili çarpıcı kulis bilgisi: CHP'nin adayı olmazsa imza toplayabilir - Son Dakika
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Politika

Mansur Yavaş ile ilgili çarpıcı kulis bilgisi: CHP'nin adayı olmazsa imza toplayabilir

Mansur Yavaş ile ilgili çarpıcı kulis bilgisi: CHP\'nin adayı olmazsa imza toplayabilir

Erken seçim söylemlerini yoğunlaştıran Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday tartışmaları başladı. Bir süredir CHP'den ayrılacağı iddiası konuşulan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Cumhurbaşkanı adayı olmak istediği, olamadığı takdirde ise imza toplayarak ya da çeşitli partilerin ortak adayı olarak eninde sonunda aday olacağı iddia edildi.

20.09.2024 21:48
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Her fırsatta 'Erken seçim istiyoruz' diyen ana muhalefet partisi CHP ile ilgili çarpıcı bir kulis bilgisi geldi. Bir süredir partisinden ayrılacağı konuşulan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş'ın, önümüzdeki seçimde Cumhurbaşkanı adayı olmak istediği olamadığı takdirde ise farklı planları olduğu iddia edildi.

CHP'deki son kulisleri aktaran Gazeteci İsmail Saymaz, Mansur Yavaş'ın CHP'den ayrılacağı iddiası hakkında konuştu. Saymaz, Mansur Yavaş'ın CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini ve bunun da en doğal hakkı olduğunu dile getirdi. Saymaz açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"SELAMÜNALEYKÜM DESE ANADOLU'YU AYAĞA KALDIRABİLİR"

Mansur Bey, aslında CHP'li kimliğini özümsedi. İçselleştirdi. Yani biraz zaman aldı ama CHP kimliğiiçine geçti ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Bu da en doğal hakkı. Ve kabul etmek gerekir ki çok güçlü bir aday. Yani ben daha önce öyle bir benzetme yapmıştım. Davutoğlu bir zamanlar kendisi için selamünaleyküm desem Anadolu ayağa kalkar demişti. Bunu o yapamadı ama Mansur Yavaş yapar. Selamünaleyküm dese Anadolu'yu ayağa kaldırabilir. Böyle bir niteliği var. Her siyasetçinin olduğu gibi onun da çevresi var. Çeşitli milletvekilleri, eski milletvekilleri ve bunlar çoğunlukla MHP'li ya da İyi Partili şahsiyetlerden oluşuyor. Onların kanaatleri var bir de. Ben yakın çevresi ile görüştüğüm için aktarabilirim.

"ENİNDE SONUNDA CUMHURBAŞKANI ADAYI OLABİLİR"

Mansur Yavaş'ın önceliğinin CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmak olduğunu ifade ediyorlar. Eğer bu olmazsa ki bu hususta karamsarlar, CHP'nin Ekrem İmamoğlu'nu tercih edeceğini düşünüyorlar. Bu durumda Mansur Yavaş'ın imza toplayarak ya da çeşitli partilerin ortak adayı olarak eninde sonunda Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini de ifade ediyorlar. Aslında Mansur Bey'in şu an şikayet ettiği bu görüş kendi çevresinin de yaklaşımı ve ben yani onların da dillendirdiği husus.

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Mansur Yavaş, Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika Mansur Yavaş ile ilgili çarpıcı kulis bilgisi: CHP'nin adayı olmazsa imza toplayabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Emsal doğan:
    çok net mansur bey aday olsun bu zamana kadar reise verdim. bu sefer Mansura verecem reyimi.imamoğlu reis girsin kesinlikle reise oy.... 38 25 Yanıtla
  • Coşkun Aksu:
    Hakan fıdan gerısı teferruat 37 23 Yanıtla
  • ceysu:
    Sizlere Günahımı Vermem Çıkarcılar 32 21 Yanıtla
  • Ali Fuat Seckin:
    Bunlar yerel seçimdeki gazla şu an hiçbirinin ayağı yere basmıyor sadece İmamoğlu değil özgür'ü de mansur'u da Kılıçdaroğlu da hepsi tetikte bekliyor koltuğa ben oturayım başka bir dertleri yok 30 22 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Benim oyumda Mansur başkana. 21 25 Yanıtla
  • ferhat eser:
    mansur yavaş yanıltmaca büyük ihtimalle dilrubayı aday gösterecekler 20 13 Yanıtla
  • Göksel Tuygun:
    Yazık olur bu enkazı artık kimse toparlayamaz tüy çoktan dikildi 8 24 Yanıtla
  • Gencay Ozcetin:
    AKP LILER ORTALIGI KARISTIRIYOR 10 15 Yanıtla
  • sabahattin dagalp:
    Bu adam bana güven veriyor,inşallah aday olur. 10 11 Yanıtla
  • Emre Avcılar:
    Aday olması şart 10 11 Yanıtla
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