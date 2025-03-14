Mansur Yavaş: İmamoğlu'nun programına katılmayacağım, kimsenin yedeği değilim

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Habertürk TV'de yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programına mesaj göndererek önemli açıklamalarda bulundu.

"EKREM BAŞKAN BENİM YOL ARKADAŞIMDIR"

Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilişkisine dair, "Ekrem Başkan benim yol arkadaşımdır. Ancak benim de kendi siyasi yol haritam var. Bunları günü geldiğinde oturup konuşacağımızı daha önce ifade etmiştim" dedi.

"TOPLANTIYA KATILMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

İmamoğlu tarafından cumartesi günü düzenlenecek toplantıya katılmayı düşünmediğini de ekleyen Yavaş şunları söyledi; "Elbette toplantıya hayırlı olsun mesajımızı yollayacağız. Ancak cumartesi günkü toplantıya doğal olarak şu an için katılmayı düşünmüyorum.

"TARTIŞMALARIN İÇİNDE YER ALMAYACAĞIM"

Bir siyasetçi hakkında 'ona yasak gelsin de onun yerine ben geçeyim' diye düşünüyor demek, hem o siyasetçiye çok büyük bir ayıptır hem de bana karşı yapılmış çok büyük bir terbiyesizliktir. Ekrem başkana yapılacak hukuksuzlukların sonuna kadar karşısında olacağım. Parti bir karar aldı ve ben buna saygı duyuyorum. Tartışmaların içerisinde yer almayacağım ve CHP'yi dağınık görüntüye sokacak şekilde kendimi asla konumlandırmayacağım.

"BENİM DE KENDİ SİYASİ YOL HARİTAM VAR"

Ekrem Başkan benim yol arkadaşımdır. Ancak benim de kendi siyasi yol haritam var. Bunları günü geldiğinde oturup konuşacağımız daha önce de ifade etmiştim. Elbette toplantıya hayırlı olsun mesajımızı yollayacağız. Ancak cumartesi günkü toplantıya doğal olarak şu an için katılmayı düşünmüyorum.

"KİMSENİN YEDEĞİ DEĞİLİM"

Ben siyasete Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde başlamadım. Yıllardır siyaset yapıyorum. Bugüne kadar Bildiğim doğruları söylemekten çekinmedim, kimsenin kuyusunu kazmadım, kimsenin derdinden sevinç üretmedim. Bir siyasetçi hakkında 'ona yasak gelsin de onun yerine ben geçeyim' diye düşünüyor demek hem o siyasetçiye çok büyük bir ayıptır hem de bana karşı yapılmış çok büyük bir terbiyesizliktir. Ekrem başkana yapılacak hukuksuzlukların sonuna kadar karşısında olacağım. Ayrıca kimsenin yedeği değilim, kendimi o konuma düşürmem. Bu insani açıdan da siyasi açıdan da hem bana hem Ekrem başkana ayıptır, benim açımdan kabul edilebilir bir şey değil."