Mansur Yavaş, İmamoğlu'nun toplantısına neden katılmayacağını açıkladı: Görüş ayrılığımız vardı - Son Dakika
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Politika

Mansur Yavaş, İmamoğlu'nun toplantısına neden katılmayacağını açıkladı: Görüş ayrılığımız vardı

ABB Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ankara'da düzenleyeceği toplantıya neden katılmayacağını açıkladı. Yavaş, "Bu konuda ufak bir görüş ayrılığımız vardı. Ben kişisel olarak katılmamın uygun olmayacağını düşündüm. Kendisine ziyareti için teşekkür ediyor, eğilim yoklamasında başarılar diliyorum" diye konuştu.

15.03.2025 12:05
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. Ekrem İmamoğlu'nu Ankara Büyükşehir Belediyesi girişinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Nevzat Uzun ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu karşıladı. Görüşmeye, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da eşlik ediyor. Yavaş, İmamoğlu'nu makamında karşıladı ve beyaz çiçek buketi sundu. Görüşmenin ardından ikili basın açıklaması yaptı.

"UFAK BİR GÖRÜŞ AYRILIĞIMIZ VARDI"

Konuşmasında Ekrem İmamoğlu'nun Ankara'daki toplantısına neden katılmayacağını açıklayan Mansur Yavaş, "Eğilim yoklaması çalışmalarında Ankara'da toplantı yapıyor. Bu konuda ufak bir görüş ayrılığımız vardı. Bu da basına yansımıştı. Ben kişisel olarak katılmamın uygun olmayacağını düşündüm. Ama bu her konuda ağzımızı açtığımızda arada bir problem var gibi adlandırıldığı için en azından böyle bir görüntü vermek istedik. Bizler yol arkadaşıyız. Ben kendisine hem ziyareti için teşekkür ediyorum hem de eğilim yoklamasında kendisine başarılar diliyorum." dedi.

"ARAMIZI BOZAMAYACAKLAR"

İmamoğlu ile aralarının bozulması için çaba sarfedildiğini ifade eden Yavaş, " Söylediğim gibi aramızı bozmak için, arada bir ayrılık varmak için, mümkün olan bütün gayreti gösteriyorlar ama başarılı olamayacaklar. Hepimizin bir tek derdi var. Artık bu derin yoksulluk yaşanan dönemde bu iktidarın değişmesi lazım. Ortak hedefimiz budur." diye konuştu.

"KİMSE KİMSENİN YEDEĞİ OLMAZ"

"Kimsenin yedeği değilim" ifadesine açıklık getiren Yavaş, "Yani yedeklik şöyle bir şey. Kimse kimsenin yedeği olmaz. Ama televizyonlarda genellikle yapılan yorumlarda ki biz bunlardan şöyle şikayetçiyiz. 2023 seçimleri öncesinde tam 5 yıl aday kim olacak diye başladılar. Şimdi de 31 Mart'tan sonra sadece konu, aday kim olacak? Dolayısıyla gerçek gündemi, ekonomik sıkıntıları sürekli olarak unutturmak istiyorlar. Biz de mümkün olduğunca hep bunların dışında kalmak istiyoruz. Ancak, gerçekten durum dayanılmaz bir hal aldı. Şöyle ki Ekrem Başkan'ın başına bir iş gelirse onun yerine şu olur, o olmazsa onun yerine bu olur. Bunlar gerçekten, yani adlandırmakta ve şu anda söylemekte çok zorlandığım şekilde ben bunları kötü buluyorum." ifadelerini kullandı.

"YOL ARKADAŞIYIZ"

Ekrem İmamoğlu ise konuşmasında, "Ankara'ya, ayak bastığımızda genelde kendisini ararım. Dönem dönem de ziyaret ederim. Bugün de keyifli bir buluşma anını yaşayacağız Ankara'da. Ön seçim öncesi bütün örgütlerin toplandığı, buluşmalar yapıyoruz. Burada da 4-5 ili kapsayan bir toplantı yapacağız. Öncesinde, Mansur Başkanımıza merhaba dedik, buluştuk, biraz sohbet ettik. O da bize başarı dileklerini iletti. Sonuçta biz birlikteyiz. Yol arkadaşıyız. Hedefimiz tek, memleketimizi bu, ceberut süreçten kurtarmaktır." şeklinde konuştu.

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Son Dakika Politika Mansur Yavaş, İmamoğlu'nun toplantısına neden katılmayacağını açıkladı: Görüş ayrılığımız vardı - Son Dakika

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