Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı'dan olay yorum - Son Dakika
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Politika

Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı'dan olay yorum

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Son yapılan bir ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında aday olarak Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun önünde çıktı. Yavaş'ın İmamoğlu'nu geride bırakmasına Fatih Altaylı'dan dikkat çeken bir yorum geldi. Altaylı, Yavaş'ın seçim dönemine girildikçe oyunun düşeceğini, İmamoğlu'nun da oyunun artacağını öne sürdü.

30.12.2024 09:29
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Türkiye'de "Erken seçim olacak mı?" sorusunun yanıtı merak edilirken, anket sonuçları da yakından takip edilmeye devam ediyor. Son olarak Area Araştırma geçtiğimiz günlerde bir anket yayınladı. Ankette vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında ana muhalefetin adayı kim olmalı sorusu soruldu. Mansur Yavaş, yüzde 35.2 ile birinci sırada yer alırken, Ekrem İmamoğlu yüzde 17.8'de kaldı. Katılanların yüzde 34.6'sı ise fikrim yok yanıtını verdi.

SONUÇLAR DİKKAT ÇEKTİ

Genel çerçevede ise Erdoğan ile Yavaş'ın arasında ankete katılanlar yüzde 52.9 ile Mansur Yavaş'ı tercih ederken, Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ise yüzde 46.1 ile İmamoğlu önde göründü. Özgür Özel ile Erdoğan arasında ise yarışı yüzde 39.3 ile Erdoğan'ın önde götürdüğü belirtildi.

FATİH ALTAYLI'DAN OLAY YORUM

Anket sonucuyla ilgili Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak bir yorum geldi. Youtube kanalında Altaylı, Mansur Yavaş'ın anketlerde önde çıkması ile ilgili "Seçim döneminden önce oyları yüksek çıkıyor ama sonra iniyor. Ekrem İmamoğlu daha politikacı bir figür" ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU MEYDANLARA ÇIKINCA OYU ARTIYOR"

"Mansur Yavaş'ın önde görünmesine şaşırmamak lazım ama seçim dönemi gelmeden, meydanlara çıkılmadan Yavaş'ın durumu budur." diyen Altaylı, "2020'deki ölçümlerde Faruk Acar'dan kendim rica etmiştim. Mansur Yavaş yüzde 66 ile başlamıştı. Yavaş meydanlara çıkınca oyu azalıyor, Ekrem İmamoğlu'nun meydanlara çıkınca oyu artıyor." dedi.

"YAVAŞ MİTİNG MEYDANINA ÇIKINCA OYU DÜŞER"

Mansur Yavaş'ın miting meydanına çıktığında oyunun düşeceğini öne süren Altaylı, "Ekrem İmamoğlu da yüzde 56'lara çıkar yakındır yani oranları. Mansur Yavaş'ın meydan performansı miting performansı iyi değil. Konser meselesinde gördük, çok gerildi. Bence kötü bir insan veya kötü bir aday değil ama Ekrem İmamoğlu daha politikal tip, Mansur Bey çelebi." ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş\'ın İmamoğlu\'nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı\'dan olay yorum

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Mahşerin atlısı:
    sayın EKREM İMAMOĞLU 11 94 Yanıtla
  • Ateş:
    Fatih Altaylı yine yine yine yeniden bomboş konuşmuş. 94 9 Yanıtla
  • Oktay KARACA:
    İmamoğlu’nu kim övüyorsa bilin ki Türkiye ile alakalı en ufak bir kaygısı ve geçmişte bu memlekete bir adanmışlığı yoktur. 63 8 Yanıtla
  • Osman A:
    Ya he he Fatih.Kulüp yönetemeyen Fatih siyasetle ilgili yorum yapmış.Siyaseti bu kadar çok biliyosan çık sahneyede görelim. 64 6 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    İKİSİNİN DE REİS KARŞISINDA Kİ ŞANSI SIFIR 39 24 Yanıtla
  • SESSİZ AT:
    MANİPLE ÇALIŞMALARI BUNLAR, MANSURDA BİZİM EKREMDE HANGİSİ MEVCUT İKTİDARIN A.QOYARSA O OLSUN. BENCE BU KONUDA EKO DAHA HIRSLI ZIKARR GİBİ 9 52 Yanıtla
  • yavuz d:
    askerlerin postallarinin tozunu temizleyen mi konusmus 24 5 Yanıtla
  • Davut Cirak:
    Fatih'in arpasını ekrem veriyor belliki. Bunlar binmediği eşeğe yural takmaz. Kim kemik verirse onun kapısnda avlarlar 23 6 Yanıtla
  • Recep Türkkay:
    ekoya fatih cila atmış 21 3 Yanıtla
  • Ali Çakır:
    bu durum değişmez , zaten ağırlık olarakta çok farklılar 2 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı'dan olay yorum - Son Dakika
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