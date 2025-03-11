Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi - Son Dakika
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Politika

Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi

Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu\'na yüklendi

CHP'nin cumhurbaşkanlığı önseçimi adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarına devam ederken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak bir çıkış geldi.

11.03.2025 14:25
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Ön seçime sayılı günler kala İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "Önce aday, sonra Cumhurbaşkanı olma iddiasıyla yola çıkıyorum" diyerek adaylığını duyurmuştu. Çok geçmeden harekete geçen İmamoğlu, seçim startını verdi. İlk durağı İzmir olan İmamoğlu'nun buradaki açıklamalarının yankıları sürerken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak bir çıkış geldi.

İSİM VERMEDEN İMAMOĞLU'NA YÜKLENDİ

"Siyasi tartışmaların dışında kaldık ve kalmaya da devam ediyoruz" diyen Yavaş, seçim startını veren İmamoğlu'na göndermede bulundu. Cumhurbaşkanlığı seçimineen az 2,5-3 yıl olduğunu ifade eden Yavaş, "Biz, öncelikle Ankara halkına hizmet etmeye davam edeceğiz. Dolayısıyla buradaki hizmeti aksatıp, daha günü belli olmayan cumhurbaşkanlığı seçimi için harekete geçmiş durumda değiliz" ifadelerini kullandı.

ADAYLIK SİNYALİ VERDİ

Sözlerinin devamında uygun şartların oluşması durumunda aday olacağını belirten Yavaş, "Günü geldiği zaman ortama bakılır, Türkiye'nin o günkü şartlarına bakılır ve gerekirse bu konudaki fikrimizi bütün Türkiye kamuoyu ile paylaşacağız. Önceliğimiz Ankara, önceliğimiz Ankara'da yaşayan insanların refahı" şeklinde konuştu.

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Son Dakika Politika Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi - Son Dakika

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