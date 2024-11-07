Mansur Yavaş 'istifa' iddialarına nokta koydu - Son Dakika
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Politika

Mansur Yavaş 'istifa' iddialarına nokta koydu

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, istifa edeceğini ilişkin tartışmalara nokta koydu.

07.11.2024 17:51
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "CHP'den istifa edecek" iddialarını yalanladı. Yavaş, "Anketlerde gerileyen iktidar partisine nefes aldıracak, partimizi tartışmaya açacak hiçbir adımın içinde olmayacağımı herkesin bilmesini isterim" ifadelerini kullandı.

"CHP AİLESİ OLARAK BİR BÜTÜN HALİNDE ÇALIŞACAĞIZ"

Yavaş, ABB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamasına şu ifadeleri kullanarak devam etti: "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak iki şeye odaklıyım. Ankara'ya hizmet etmeye ve Genel Başkanımızın liderliğinde Türkiye'nin birinci partisi olan Partimizin ilk genel seçimlerde birinci çıkmasına.

İktidarı değiştirerek, güçlendirilmiş parlamenter sistemi getirene kadar Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak Belediye Başkanlarımızla, milletvekillerimizle, örgütümüzle, üretilmeye çalışılan fitnelere prim vermeden bir bütün halinde çalışacağız."

Mansur Yavaş 'istifa' iddialarına nokta koydu
Mansur Yavaş \'istifa\' iddialarına nokta koydu

Mansur Yavaş, Politika, 3-sayfa, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Politika Mansur Yavaş 'istifa' iddialarına nokta koydu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Alim S Ibrahimoğlu:
    Yahu git terbiyemi bozma benim sizin olduğunuz tüm belediyeler de trafik sorunu çamur çukur toz aldı başını gidiyor .. milletin verdiği krediyi çoktan tükettiniz . Aman kal chp de sakın istifa etme memlekete yararlı bişey yapacağını zannedip seçerler falan bir 5 yıl daha rezilliğe gerek yok . 23 32 Yanıtla
  • Celil Başer:
    CHP nin olduğu hiçbir belediyede hizmet olmazzzzzzzzzzzzs 23 19 Yanıtla
  • Muhafazakar Milliyetçi:
    Sen de bu korkaklık pısırıklık olduğu sürece hiç bir nane olmaz senden. 12 5 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Uydurma yapıyor gündemde olmaktan Vazgeçemiyorumlar 11 6 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    CHP de 2.3 kişi sana cephe açmış durumda mansur başkan 6 1 Yanıtla
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