''Mansur Yavaş nasıl önde olur?'' diyen İmamoğlu anket yaptırdı! İşte çıkan sonuç - Son Dakika
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Politika

''Mansur Yavaş nasıl önde olur?'' diyen İmamoğlu anket yaptırdı! İşte çıkan sonuç

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Son dönemlerde yapılan anketlerden Mansur Yavaş'ın sürekli önde çıkması üzerine harekete geçen Ekrem İmamoğlu, danışmanı aracılığıyla kendilerine özel bir anket çalışmaları yaptırdı. Ancak İmamoğlu'nun yaptırdığı ankette de Yavaş'ın önde çıkması dikkat çekti.

02.01.2025 11:55
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Erken seçim tartışmaları devam ederken CHP içerisinde de kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı da uzun süredir kamuoyunu meşgul eden konulardan biri... Yapılan anketlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın önde çıkması üzerine harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, danışmanı aracılığıyla kendilerine özel bir anket çalışmaları yaptırdı. Ancak yapılan bu ankette de sonuç değişmemiş.

'Mansur Yavaş nasıl önde olur?' diyen İmamoğlu anket yaptırdı! İşte çıkan sonuç

DİKKAT ÇEKEN RAPOR

Yapılan anketten CHP lideri Özgür Özel'le ilgili veriler İmamoğlu'nun dikkatini çekti. Anket firmasından bu yönde bir rapor istedi. Hazırlanan rapordan Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nun oylarını aşağıya çektiği yönünde bir sonuç çıktı. Bu gelişme üzerine harekete geçen İmamoğlu'nun ekibi, sosyal medya paylaşımlarında ve İmamoğlu'yla ilgili haberlerde Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı sıfatını kullanma kararı aldı. Böylece kendisine Özgür Özel'den bağımsız bir kimlik oluşturmayı hedefliyor.

'Mansur Yavaş nasıl önde olur?' diyen İmamoğlu anket yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Öte yandan ASAL Araştırma, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir çalışmada katılımcılara "Türkiye'de en çok beğendiğiniz siyasetçi kimdir?" sorusunu sormuştu. Bu ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 20.2 ile birinci sırada, Mansur Yavaş yüzde 16.5 ile ikinci sırada, Ekrem İmamoğlu ise yüzde 12.0 ile üçüncü sırada yer almıştı.

\'\'Mansur Yavaş nasıl önde olur?\'\' diyen İmamoğlu anket yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Politika, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika ''Mansur Yavaş nasıl önde olur?'' diyen İmamoğlu anket yaptırdı! İşte çıkan sonuç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (35)

  • Fatih Sozen:
    seçime reis katılırsa yine kazanır bu net 103 65 Yanıtla
  • Enver Atabey:
    ekoda tek adam olmak istiyor?? 62 11 Yanıtla
  • emrah bakansız:
    başlığa bak habere bak son dakika ismini deistir akp Sondakika yaz 24 40 Yanıtla
  • Aa:
    hala Erdoğan öndeyiz bu ülkede demekki hersey yolunda o zaman bizede reisi desteklemek duser 33 26 Yanıtla
  • Enver Atabey:
    Ekoya bak ya 41 14 Yanıtla
  • Beni boş ver:
    Ekrem imamoğlu'nda biraz ikinci erdoğan tipi var. Bugün ülkenin başına geçse çok da bir değişiklik olacağını sanmıyorum. Ama kesinlikle Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı olmalı. 35 16 Yanıtla
  • Ramadan Svs:
    ha düşün birbirinize 30 10 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Mansur tabiikii eko traşş 29 6 Yanıtla
  • Ramazan Tiryaki:
    Algı yapmayın, ülke sadece bu iki akıllıya mı kaldı 23 7 Yanıtla
  • Erkan Özdemir:
    İnandınmı şimdi Eko 20 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: ''Mansur Yavaş nasıl önde olur?'' diyen İmamoğlu anket yaptırdı! İşte çıkan sonuç - Son Dakika
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