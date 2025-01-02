\'\'Mansur Yavaş nasıl önde olur?\'\' diyen İmamoğlu anket yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Politika

Bu sefer yakılmadı ama en az onun kadar vahşi

Erken seçim tartışmaları devam ederken CHP içerisinde de kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı da uzun süredir kamuoyunu meşgul eden konulardan biri... Yapılan anketlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın önde çıkması üzerine harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, danışmanı aracılığıyla kendilerine özel bir anket çalışmaları yaptırdı. Ancak yapılan bu ankette de sonuç değişmemiş.

DİKKAT ÇEKEN RAPOR

Yapılan anketten CHP lideri Özgür Özel'le ilgili veriler İmamoğlu'nun dikkatini çekti. Anket firmasından bu yönde bir rapor istedi. Hazırlanan rapordan Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nun oylarını aşağıya çektiği yönünde bir sonuç çıktı. Bu gelişme üzerine harekete geçen İmamoğlu'nun ekibi, sosyal medya paylaşımlarında ve İmamoğlu'yla ilgili haberlerde Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı sıfatını kullanma kararı aldı. Böylece kendisine Özgür Özel'den bağımsız bir kimlik oluşturmayı hedefliyor.

Öte yandan ASAL Araştırma, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir çalışmada katılımcılara "Türkiye'de en çok beğendiğiniz siyasetçi kimdir?" sorusunu sormuştu. Bu ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 20.2 ile birinci sırada, Mansur Yavaş yüzde 16.5 ile ikinci sırada, Ekrem İmamoğlu ise yüzde 12.0 ile üçüncü sırada yer almıştı.