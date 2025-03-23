Mansur Yavaş ön seçime katılım sayısını açıkladı: Sanırım 20 milyon civarında insan oy kullandı - Son Dakika
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Politika

Mansur Yavaş ön seçime katılım sayısını açıkladı: Sanırım 20 milyon civarında insan oy kullandı

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için gerçekleştirdiği ön seçime ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavaş açıklamasında ''Sanırım 20 milyon civarında insan bugün zorunlu olmadığı bir sandığa gidip oy kullandı. Erken seçimin zamanı çoktan gelmiştir'' dedi.

23.03.2025 20:59
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı önseçiminde oy kullanma işlemi sona erdi. Sandıklar kapanırken; oy sayımı da başladı.

"BU OLAYLAR OLMASAYDI BU KADAR KATILIM OLMAYACAKTI"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur, Ankara'da yapılan ön seçime ilişkin olarak yaptığı açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasına değinen Yavaş, "Bugün bu olaylar olmasaydı belki bu kadar katılım olmayacaktı. Demek ki hukuksuzluk yaptığınız zaman tepki çok büyük oluyor. Erken bir seçimle de inşallah Türkiye'ye örnek olacak. Çünkü rakibinin ayağına çelme takmak demokrasiye uygun şeyler değil" ifadelerini kullandı.

ÖN SEÇİME KATILIM SAYISINI AÇIKLADI

Sorulan soru üzerine ön seçime katılan kişi sayısına ilişkin bilgi de veren Yavaş, "Sanırım 20 milyon civarında insan bugün zorunlu olmadığı bir sandığa gidip oy kullandı. Erken seçimin zamanı çoktan gelmiştir. Çünkü bu gençlerin hiçbirisi doğduğundan beri başka bir iktidar görmediler" sözlerini sarf etti.

Mansur Yavaş ön seçime katılım sayısını açıkladı: Sanırım 20 milyon civarında insan oy kullandı

Mansur Yavaş, Politika, 3-sayfa, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Politika Mansur Yavaş ön seçime katılım sayısını açıkladı: Sanırım 20 milyon civarında insan oy kullandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (46)

  • Szka788304:
    yeminle siyasi komedi yolsuzluk tan tutuklanmış birisini tek aday olarak seçim de gösterip seçim yapıyorlar oy vermeye gidenlere ne demeli bu ülkenin en büyük sorunu muhalefet bunların ülkeye gram faydası yok zarardan başka o hakim ve savcılar içinde chp lı yok mu sanki suçsuz olsa tutuklama olabilir mi kısa sürede edindiği mal varlığı yüzün üzerinde haram olsun birisi sanatçılar milyonlar olayı yapar diğeri belediyeyi soyar utanmadan siyasi derler aklı olana soruyorum mümkün olabilir mi paris eğlencesi ni yapan karakter bunuda yapar 404 72 Yanıtla
    Mesut Biner:
    Ben bu söylenen rakamlara şahsen asla inamiyorum sandık başlarında CHP'liler den başka kimse varmiydi aksini soylicek yok 10 milyonda derler 20 milyonda :))) 12 4
    Bilgehan Göktürk:
    Sen önce git bir okuma yazma öğren...!!! 3 8
    Yunus Durak:
    Ergenekom, Balyoz soruşturmalarında fotokopi ile mahkum ettiniz milleti. Birileri bu davaların savcısıydı ne oldu, kaçtılar yurtdışına 0 3
  • DURU TEMİZLİK:
    yalanınızı seveyim türkiyede kaç seçmen varki yirmi milyondan bahsediyor sunuz 234 47 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    aktroller gelir şimdi badem yağları tarikato marikato 49 165 Yanıtla
    Coronaci :
    Sirrinin slmi var sana hahhahahaha 4 0
  • Mehmet Ergüven:
    Eko gitti ama yalancılar bitmedi 20 milyon komedi ???????? 180 30 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    CUMHURBAŞKANI HANGİSI OLDU 137 13 Yanıtla
  • 78908900:
    Yirmi milyonu tek tek saydın mı ? Genel seçimde kullanılan oyların sayımı sabahı buluyor... soy isminin hakkını vermişsin kafa YAVAŞ çalışıyor . 124 18 Yanıtla
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SON DAKİKA: Mansur Yavaş ön seçime katılım sayısını açıkladı: Sanırım 20 milyon civarında insan oy kullandı - Son Dakika
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