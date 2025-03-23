Mansur Yavaş: Paçavra sallayanlara pamuk şeker veren polis, buradaki gençlere de pamuk şeker versin

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası Saraçhane'de düzenlenen mitinglere bugün de devam edildi.

MANSUR YAVAŞ'TAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Mitingde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da konuştu. Yavaş konuşmasında dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

Geçtiğimiz gün Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen Nevruz etkinliğine gelenlere polisin pamuk şeker dağıtmasını hatırlatan Yavaş, "Dün doğuda bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere pamuk şekerleri verildi" dedi.

Yavaş ayrıca "Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz" sözlerini sarf etti.