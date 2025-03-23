Mansur Yavaş: Paçavra sallayanlara pamuk şeker veren polis, buradaki gençlere de pamuk şeker versin - Son Dakika
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Politika

Mansur Yavaş: Paçavra sallayanlara pamuk şeker veren polis, buradaki gençlere de pamuk şeker versin

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası Saraçhane'de yaptığı açıklamada, ''Dün doğuda bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere pamuk şekerleri verildi. Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz'' ifadelerini kullandı.

23.03.2025 01:00
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası Saraçhane'de düzenlenen mitinglere bugün de devam edildi.

MANSUR YAVAŞ'TAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Mitingde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da konuştu. Yavaş konuşmasında dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

Geçtiğimiz gün Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen Nevruz etkinliğine gelenlere polisin pamuk şeker dağıtmasını hatırlatan Yavaş, "Dün doğuda bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere pamuk şekerleri verildi" dedi.

Yavaş ayrıca "Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz" sözlerini sarf etti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma başlatılmış, İmamoğlu söz konusu soruşturmalar kapsamında göz altına alınmıştı.

Gözaltı kararı sonrası çok sayıda kentte protesto gösterileri düzenlenmiş, zaman zaman polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşanmıştı.

Mansur Yavaş: Paçavra sallayanlara pamuk şeker veren polis, buradaki gençlere de pamuk şeker versin

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Son Dakika Politika Mansur Yavaş: Paçavra sallayanlara pamuk şeker veren polis, buradaki gençlere de pamuk şeker versin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Malata Almanya:
    Cumhurbaşkanım! 571 20 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    adam diye yazılır Mansur Yavaş diye okunur. 341 65 Yanıtla
  • Ates null:
    Mansur yarın öbür gün pişman olacağın laflar etme.Konuyu başka yerlere çekmeye çalışıp algı oluşturma.Senin aslında Chp saflarında olman bile başlı başına bir hata.Umarım bu Chp nin güdümünden kurtulur özüne dönersin. 68 247 Yanıtla
  • Ergün Karataş:
    Mansur Yavaş bu sözlerinden sonra Sana oy moy yok çok beklersin unutmaki kürtlerin oyunu alan seçimi kazanır sen bu şansını kaybettin 67 203 Yanıtla
  • Nuri yıldız:
    Lider doğruyu görür ve partisine tersde düşse gerçeği söyler..Burada takınacağın tavır ve duruş senin gelecekteki yerini belirler..Cumhurbaşkanı olmak istiyorsan doğru yerde durmalısın.. Yoksa sende elenirsin .. Bir iki dönem belediye başkanı olursun sonra silinip gidersin . 37 202 Yanıtla
  • dkmbhr6zsq:
    yavaş seni akıllı görüyorduk sende yaramaz adamsın 31 208 Yanıtla
  • Kemal:
    Ne kadar fuzuli adamdır şu yavaş 21 205 Yanıtla
  • Toprak56.:
    mansur bey partünizin henel başkani o pacavra dediğinizin sahiplerinin ayaklarina gittiğindede aynı tepkiyi sizden bekliyorduk... 38 174 Yanıtla
  • Hidir Akbaba:
    uzat senin de eline versinler amma meraklıymışsın 6 124 Yanıtla
  • emre araçlı:
    sen haddini aştın sizler Devlete baş kaldırma derdindesiniz Devletim gerekeni yapacaktır… 4 109 Yanıtla
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