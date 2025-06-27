Mansur Yavaş "Siyasetten çekilirim" sözlerine açıklık getirdi - Son Dakika
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Politika

Mansur Yavaş "Siyasetten çekilirim" sözlerine açıklık getirdi

Mansur Yavaş "Siyasetten çekilirim" sözlerine açıklık getirdi
27.06.2025 11:39
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ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ziyaret ettikleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı sözlerine sinirlenip "Siyasetten çekilirim" dediği iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan Yavaş "Önceki genel başkanımız, mevcut genel başkanımız ve tüm partililerin bir ve bütün durması en büyük arzumdur. Aksi halde hiçbirimizin siyaset yapmasının bir anlamı kalmaz" dedi.

"Şaibe" iddiaları nedeniyle 20 Haziran'da görülecek kurultay davası öncesi CHP'de sular iyice ısındı. Davada "mutlak butlan" kararı çıkması halinde yeniden genel başkanlık koltuğuna oturacağı iddia edilen eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partiyi karıştırdı.

KILIÇDAROĞLU'NUN CÜMLESİNİ DUYUNCA KÜPLERE BİNDİ

Gazeteci Timur Soykan, konuya ilişkin dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. İddiaya göre, "Kılıçdaroğlu onunla görüşmeye giden heyete 'Ne atamaları yapabilirler, ne faturaları ödeyebilirler, genel merkezde kim varsa bunları o yapar'" dedi. Heyette yer alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu sözler karşısında Kılıçdaroğlu'na çok sinirlendi. Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na, "Sizin bu yaptığınız CHP'yi böler, siz bunu yaparsanız ben siyasetten çekilirim" diyerek resti çektiği öne sürüldü.

"BİR VE BERABER OLMAKTAN BAŞKA ŞANSIMIZ YOK"

Bugün söz konusu iddiaya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş "Bugün öyle bir dönemden geçiyoruz ki bir ve beraber olmaktan başka ne şansımız var ne de çaremiz. Hep söyledim" ifadelerini kullandı. Yavaş yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün öyle bir dönemden geçiyoruz ki, bir ve beraber olmaktan başka ne şansımız var ne de çaremiz.

30 Haziran'daki dava süreciyle ilişkilendirilerek, partililerimizin ya da partili görünen bazı isimlerin mevcut Genel Başkanımız ve önceki Genel Başkanımız etrafında yürüttükleri tartışmaların; ne ülkemizin demokratikleşme ve adalet mücadelesine, ne de yurttaşlarımızın derinleşen yoksulluk sorununa katkı sunması mümkündür. Üstelik bu tartışmaların, parti kültürümüzle bağdaşmayan bir üslupla ve önceki Genel Başkanımıza yönelik hakarete varan ifadelerle yürütülmesi, asla kabul edilemez.

"TÜM PARTİLİLERİMİZ TEK YUMRUK OLMALI"

Bu süreçte önceki genel başkanımız, mevcut genel başkanımız ve tüm partililerin tek yumruk halinde bir ve bütün durması en büyük arzumdur, olması gerekendir. Aksi halde ben dâhil hiçbirimizin siyaset yapmasının bir anlamı kalmaz. Benim anlatmak istediğim sadece bundan ibarettir" dedi.

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Son Dakika Politika Mansur Yavaş 'Siyasetten çekilirim' sözlerine açıklık getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ercan Bey:
    Ankara belediyesi sokak hayvanlarını çok yetersiz olsa da besliyordu. Artık onu tamamen bırakmış. Siteyi bile kapatmış. Sen ne iş yapıyorsun ne işe yarıyorsun Mansur Yavaş. Samimiyetle soruyorum.. 19 24 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    KILIÇTAROĞLU CHP nin TÜKENİŞİDİR. 18 7 Yanıtla
  • Erkan Çamur:
    Eskiden Erdogan herseyin sorumlusu olarak kilicdaroglunu gosterir millet ulkeyi chp mi yonetiyor derdi ama Erdogan hakliydi ve dogru söylüyordu 13 yildir kilicdaroglu yerine secimlerde kazanacak bir aday olsaydi Turkiye bu hale gelirmiydi nasil olsa Milletin kilicdarogluna oy vermeyeceginj bildikleri icin istedigi gibi ulkeyi yonettiler 10 8 Yanıtla
  • Adam:
    Çok da Kemal'in umurundaydın be Mansur! Adam bencil. Memleketi düşünse önceki seçimde seni aday yapardı. 1 0 Yanıtla
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