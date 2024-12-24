Mansur Yavaş'tan 'asgari ücret' tepkisi: Milyonların alın terini yok sayıyor - Son Dakika
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Politika

Mansur Yavaş'tan 'asgari ücret' tepkisi: Milyonların alın terini yok sayıyor

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2025 yılında uygulanacak 22 bin 104 TL'lik asgari ücreti eleştirdi. Yavaş, işçinin emeğinin bu ülkenin omurgası olduğunu, ancak belirlenen asgari ücretin milyonların alın terini yok saydığını belirtti. Hayat pahalılığının her geçen gün arttığını vurgulayan Yavaş, belirlenen asgari ücretin geçim yükünü hafifletmekten uzak olduğunu ifade etti. Yavaş, sosyal, eğitim ve barınma destekleriyle vatandaşların yanında olduklarını da ekledi.

24.12.2024 23:33  Güncelleme: 23:53
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2025 yılında uygulanacak asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak belirlenmesine tepki gösterdi. Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşçinin emeğine reva görülen bu rakam geçim yükünü hafifletmekten uzak" dedi.

"MİLYONLARIN ALIN TERİNİ YOK SAYIYOR"

Yavaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "İşçinin emeği, bu ülkenin omurgasıdır. Ancak bugün açıklanan 22 bin 104 TL asgari ücret, milyonların alın terini yok sayıyor! Hayat pahalılığı, markette, pazarda her gün biraz daha artarken, işçinin emeğine reva görülen bu rakam geçim yükünü hafifletmekten uzak. Sosyal, eğitim ve barınma desteklerimizle vatandaşlarımızın yanında durmaya devam ediyoruz."

Mansur Yavaş\'tan \'asgari ücret\' tepkisi: Milyonların alın terini yok sayıyor

Asgari Ücret, Mansur Yavaş, Politika, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Mansur Yavaş'tan 'asgari ücret' tepkisi: Milyonların alın terini yok sayıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Cocukluk askimsin:
    işte benim Cumhurbaşkanim 30 36 Yanıtla
  • Metin Celik:
    Sen ne utanmaz adamsın, sen çalışanlarının SSK primlerini çal konserler düzenle sıkılmadan konuş Allah akıl fikir versin, Allah size bu ülkeyi yönetme fırsatı vermesin. 37 28 Yanıtla
  • Sedat Gün:
    Hadi bakalım zerre kadar durustsen calisanlarina ver örnek ol.. 34 19 Yanıtla
  • Yunus Yeniay:
    siz neye karşı çıkmadınız ki zaten boş laf yapmayın 24 20 Yanıtla
  • monşer null:
    Pek İnandırıcı Gelmedi Bana Basit Cümle 16 15 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    Ya başğaan sahi bu yaz hangi konserler olacak Angarada 20 11 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    İnsanları ve emeklerini harcıyorlar 16 5 Yanıtla
  • Arda Berra:
    BU ASGARI UCRETLE KARI KOCANIN CALISMASI SART.YOKSA GECINILMESI IMKANSIZ.ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN. 16 4 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    KONUŞACAK SONN KİŞİ KONUŞTU YİNE SEN ÇALİŞAN İNİN SGK SINI BİLE ÖDEMEMİŞSİN UTANMADAN SIKILMADAN KONUŞUYORSUN 10 5 Yanıtla
  • Dursun aydın:
    doğru söylemiş Müslüman adaletli olmak zorunda 10 4 Yanıtla
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