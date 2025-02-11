Mansur Yavaş'tan 3'lü zirveye ilişkin ilk açıklama: Biriz ve beraberiz - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Mansur Yavaş'tan 3'lü zirveye ilişkin ilk açıklama: Biriz ve beraberiz

Geniş Video İzle

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yapılan zirveye ilişkin bir açıklama yaparak "Biriz, beraberiz" mesajı verdi. Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime girmeyeceğini açıklayan Yavaş'ın bu açıklaması "İmamoğlu'nun önünü açtı" şeklinde yorumlandı.

11.02.2025 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yapılan zirveye ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pazar günü Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz görüşme fotoğraf karelerine yansıdı" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'tan 3'lü zirveye ilişkin ilk açıklama: Biriz ve beraberiz

"BİRİZ, BERABERİZ" MESAJI

Mansur Yavaş, "Ülkemizin güzel günlere kavuşması, emeklilerin, asgari ücretlinin, öğrencilerin, işçilerin rahata erebilmesi, parlamenter demokrasinin yeniden tesis edilebilmesi için biriz ve beraberiz" vurgusunu yaptı.

İşte Yavaş'ın o paylaşımı;

Mansur Yavaş'tan 3'lü zirveye ilişkin ilk açıklama: Biriz ve beraberiz

ÖZEL DE YAPILAN GÖRÜŞMEYİ ANLATTI

Bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gerçekleştiren ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP lideri Özgür Özel ise "O görüşmede bir; partinin başarısı için herkesin elinden geleni yapacağı, parti kararlarına uyacağı ve milletimizin hayal kırıklığına uğratılmaması noktasında çok hassas bir sürecin yürütülmesi gerektiği konusunda tam mutabakat sağladık. İki; Türkiye'ye umut olmuş iki ismin ön seçim yarışına girerek birbirini yıpratmaması konusundaki talep ve öneriyi konuştuk ve bu konuda fikir birliğine vardık. Sayın Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime girmeyeceğini bize bildirdi ve şu cümleyi kurdu. Bunun bilinmesini istedi. 'Hepsi bizim partililerimiz, bizim üyemiz, elbette onların verecekleri karara ben de saygılıyım, hepimiz saygılıyız.' Ve üç; ön seçim süreci dahil, tüm bu süreçlerin hep birlikte ortak akılla yürütülmesi, bundan sonra daha çok bir araya gelinmesi konusunda hemfikiriz. Amacımız net, yargı sopasıyla karşımıza dikilenlere karşı, içimizi karıştırmaya çalışanlara karşı, hep birlikte dimdik duracağız" dedi.

GÖZLER 23 MART'A ÇEVRİLDİ

Özel, ön seçim tarihini de açıklayarak, "Aldığımız karar gereğince cumhurbaşkanı adayımızı 23 Mart Pazar günü yapılacak ön seçimle belirleyeceğiz, hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş\'tan 3\'lü zirveye ilişkin ilk açıklama: Biriz ve beraberiz

Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Özgür Özel, Politika, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Mansur Yavaş'tan 3'lü zirveye ilişkin ilk açıklama: Biriz ve beraberiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Mahşerin atlısı:
    dedi ve chp nin karışmasını bekleyen makarna kömür dürüm ayran 100 tlciler dağıldı hade işinize haramzedeler hadeee 450 575 Yanıtla
  • serhat ali:
    bu adamı satışa getirecekler göreceksiniz... 92 85 Yanıtla
  • Mustafa tufan:
    3 bir arada sizden bişey olmaz 35 11 Yanıtla
  • Osman A:
    Ya sende bi karar ver.Siyahmısın Beyazmısın.Bi öyle diyon bi böyle diyon. 24 9 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    bunun da ne halt yediği belli değil.. 17 12 Yanıtla
  • Apple User:
    üçünüz bir Erdoğan etmez bence, Erdoğan Süleyman soyluyu aday çıkaracak ve karadeni oyları ve milliyetçi oyları toplayacak, yardımcılığına da Vanlı Kürt kardeşimiz hakan fidanı alacak Kürtler de oy verince iktidar yine AK partide olacak; Büyüksün Erdoğan reis seni seviyorum oyum ailecek sana . Emekli memur Yusuf 13 13 Yanıtla
  • Çelikk:
    Artık Ne Olursa Olsun İnceldiği Yerden Kopsun Milletin Burasına Geldi 13 9 Yanıtla
  • Emin çetiner:
    Bir olsanız ne olacak ayrı olsanız ne olacak siz bu devleti yönetemezsiniz borc batagına sokup paraları hortumlayıp defolup gidersiniz 30. 40 sene sonra yeni jenarasyona yine kendinizi pazarlarsınız 12 9 Yanıtla
  • Turan Akhan:
    üç değil 5 olsanız da tek bir adam kadar capiniz olmadı olamaz 10 6 Yanıtla
  • Eyber Ak:
    çıkarlarınız ters düşsün k zamanda bu cümleyi kullan hepizin kimseyi ayırmadan söylüyorum aynısınız çıkarlarınız ve yandaşlarınız için uğraşıyorsunuz yoksa vatandaş umrunuzda bile degil 8 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:07 Donald Trump Gazze planında ısrarcı: ’Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız’ Donald Trump Gazze planında ısrarcı: 'Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız'
20:49 İstanbul’daki Akasya AVM’de yangın paniği İstanbul'daki Akasya AVM'de yangın paniği
20:45 Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek
20:40 Eren Elmalı, Galatasaray’a transfer oldu Eren Elmalı, Galatasaray'a transfer oldu
18:23 İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi
08:52 İstanbul’da 4 ilçe beyaza büründü İstanbul'da 4 ilçe beyaza büründü
08:52 Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar’ı soyup soğana çevirdi Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar'ı soyup soğana çevirdi
08:49 Piyasa değeri 2 milyar lira Kanser hastalarına sahte ilaç sattılar Piyasa değeri 2 milyar lira! Kanser hastalarına sahte ilaç sattılar
08:34 Galatasaray, Frankowski’nin maliyetini açıkladı Galatasaray, Frankowski'nin maliyetini açıkladı
08:33 Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal’dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal'dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi
08:22 Asil Nadir’in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar Asil Nadir'in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar
08:08 İstanbul’da 9 belediyeye terör operasyonu İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu
07:58 Balkona stoklanan cep telefonu bataryaları bomba gibi patladı, mahalleli sokağa döküldü Balkona stoklanan cep telefonu bataryaları bomba gibi patladı, mahalleli sokağa döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 21:54:05. #1.13#
SON DAKİKA: Mansur Yavaş'tan 3'lü zirveye ilişkin ilk açıklama: Biriz ve beraberiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.